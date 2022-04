Ceferin amenaza a un promotor americano: «Como trabajes con la Superliga, olvídate de los clubes UEFA»

Aleksandr Ceferin se ve de nuevo envuelto en un escándalo. El nombre del presidente de la UEFA ha salido en un juicio entre un promotor estadounidense y la empresa Relevent, socio del organismo continental en Norteamérica, por unas presuntas amenazas que el dirigente esloveno habría realizado al denunciante en cuestión, Charlie Stillitano. Todo por unas negociaciones para tratar de llevar a los tres equipos de la Superliga de gira por el continente americano, con lo que se demuestra que el mandatario mantiene su cruzada contra ellos.

Stillitano fue durante 10 años el director ejecutivo de Relevent, organizador de la International Champions Cup hasta el año 2020, cuando quedó suspendida por la pandemia. En mayo del pasado año fue despedido por tensiones en lo referente a su salario y desde entonces está tratando de crear un negocio paralelo, aprovechando los buenos contactos que hizo durante su etapa en la empresa con los clubes de la ECA.

Tras su salida, intercambió unos mensajes con el presidente de la UEFA, para informarle de su situación, así como de que los tres clubes de la Superliga –Real Madrid, Barcelona y Juventus– se habían puesto en contacto con él, en vistas de crear una competición veraniega, como ya sucediera en el pasado con la International Champions Cup. La respuesta de Ceferin fue tan clara como amenzante.

El rotativo estadounidense, The New York Times, revela el mensaje en cuestión que los abogados de Stillitano presentaron en el juicio. En él, Ceferin le recrimina cualquier tipo de contacto con tres equipos que «no causaron problemas con la UEFA, intentaron destruir a la UEFA, al fútbol y a mí personalmente». Tras eso, llegó la amenaza, en la que el presidente del organismo le deja claro que «el hecho de que trabajes con ellos –con los clubes de la Superliga– significa que yo, la UEFA o cualquier persona en la que pueda tener influencia no tendremos ninguna relación comercial o privada contigo hasta que estés del otro lado».

El esloveno le cerró así la puerta a hacer futuros negocios. De hecho, el último acuerdo que cerró UEFA con Relevent fue por la venta de los derechos televisivos en Estados Unidos, consolidándose como el socio prioritario del ente continental, así como de la nueva ECA liderada por Al Khelaifi. De hecho, podrían estar negociando ya el crear una competición similar a la International Champions Cup con la presencia de los grandes equipos europeos en la que, como se desprende de los mensajes de Ceferin, no sería nada extraño que quedasen excluidos el Real Madrid, el Barça y la Juventus.