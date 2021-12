Juanjo Martínez (Jumilla 9-10-1977), presidente de Futbolistas ON, atiende a OKDIARIO horas después de que David Aganzo, su homólogo en la AFE, declarara en la Ciudad de la Justicia de Elche acusado de cohecho y revelación de secretos. El máximo mandatario del sindicato se presentó como acusación particular en la pieza que instruye la magistrada Marta Alba Tenza, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Elche. El origen de esta causa está en una denuncia efectuada en 2019 por los ex futbolistas Xavi Oliva, Jesús Barbadilla Jesule y Sergio Piña, que acusaron Aganzo y Rivas de haber sobornado con 3.000 euros a un funcionario de la Agencia Tributaria. Esto presuntamente se realizó para obtener información económica y fiscal de los miembros Futbolistas ON.

Pregunta: Tal y como estaba previsto, David Aganzo y Diego Rivas se sentaron en el banquillo.

Respuesta: El pasado 4 de junio David Aganzo y Diego Rivas, su mano derecha, fueron citados para las primeras vistas y no quisieron acudir. Si no se presentaba estaba en riesgo de una posible detención. Acudió a la sala y declaró sobre las 09.30 horas. Sobre las 10.00 lo hizo Diego Rivas. Estuvieron unos 20 minutitos.

P: ¿Sólo respondieron a preguntas de su abogado?

R: Correcto. Sólo respondieron preguntas de su abogado. A nuestro juicio, si no tuvieran nada que esconder responderían a todas las partes implicadas. Imagino que decidieron por estrategia no querer llegar a contradecirse en ninguna declaración. Por eso respondieron sólo a su abogado. La jueza también interactuó e hizo un par de preguntas a cada una de las partes porque tiene interés en esclarecer los hechos.

P: ¿Cómo empieza toda esta historia?

R: Me gustaría decir que es un auténtico escándalo. Que el presidente David Aganzo y Diego Rivas estén imputados por un presunto delito de cohecho y revelación de secretos. En otro país estos dos señores no estarían a día de hoy en sus puestos de trabajo. Desgraciadamente es así. Todo viene de una denuncia de sus propios empleados. Sus trabajadores son los que inician una demanda en Plaza de Castilla. Después, los expertos de la Policía han podido acreditar en un informe de la Agencia Tributaria donde se ve claramente nuestro modelo 347. Los demandantes pusieron en mano de la justicia una serie de pruebas. Todos hemos visto en el Marca publicado nuestro modelo 347 de la Agencia Tributaria en el despacho de Aganzo.

P: ¿En el diario Marca?

P: Correcto. En una portada en el diario Marca en mayo, cuando estábamos todos confinados. A partir de ahí la investigación toma impulso y ahora hay otras pruebas importantes en el procedimiento.

P: ¿Y por qué contra Futbolistas ON?

R: Tenían mucha preocupación de que Futbolistas ON siguiera creciendo y, por lo visto, cuando íbamos a acudir a las primeras elecciones sindicales de Primera y Segunda, supuestamente intentan realizar esta maniobra para saber nuestra información fiscal. Querrían saber si la Liga nos financiaba o no y para poder enseñar a los futbolistas ese supuesto pago que era totalmente legal como así se ha demostrado y no han podido hacer nada.

P: ¿Os ha perjudicado?

R: A nosotros nos ha perjudicado muchísimo en ese proceso porque teníamos que alcanzar el 5%, que son 50 futbolistas. Este hecho también nos ha perjudicado de cara al negociar el convenio colectivo en Primera y Segunda e incluso entrar en el fondo social, por el que AFE percibe 3,2 millones.

P: Son muchos millones.

R: A día de hoy que un presidente que gestiona un presupuesto de 14 millones de euros, que intenten hacer maniobras… Son prácticas mafiosas. Es lo que no se puede permitir. El delito es supuesto que para eso se investiga. Vamos a intentar luchar hasta el final, no nos vamos a rendir y vamos a intentar acreditar absolutamente todo. Estos señores y los responsables de AFE, si un día la jueza lo estima oportuno, tendrán que pagar

P: ¿Y cómo puede acabar esto?

R: Estamos ante un procedimiento penal. Aquí hay gente implicada y esos responsables pueden tener una pena de prisión al margen de la inhabilitación. Algo que en el procedimiento se nos ha comunicado es que la Agencia Tributaria ha suspendido al funcionario público. Consideran que son hechos muy graves los que ya hay acreditados para seguir desempeñando sus funciones. También hemos pedido la suspensión de funciones de David Aganzo para que no pueda asistir a su puesto de trabajo y que no pueda seguir en una vorágine supuestamente delictiva.

P: Esto puede suponer un antes y un después en el fútbol español.

R: Desde nuestra posición no entendemos ciertas actuaciones e incluso pruebas que ya hay dentro del procedimiento. Parece que todos conspiramos contra AFE y no. El único delito que ha cometido Futbolistas ON es darle a los futbolistas la posibilidad de elegir otro sindicato. Ahora mismo un presidente como David Aganzo sale como presidente en FIFPro, un sindicato internacional. ¿No se enteran los demás países? Está imputado en algo muy grave, siempre con su presunción de inocencia. Tienen un presidente internacional que a mí me asusta si realmente se pueden acreditar todas estas cuestiones en el juzgado.

P: ¿Qué será lo siguiente?

R: Los próximos autos son en febrero. Hay un paseíllo importante de toda la junta directiva de la AFE a los que la jueza ha llamado para declarar como testigos. Quiere esclarecer los hechos antes de ir al juicio oral, lo más rápido posible. Lo último has sido que nos han comunicado que la Fiscalía, que está dentro del procedimiento como demandantes o perjudicados, han pedido o solicitado pruebas de teléfonos móviles. Habrá una serie de pruebas importantes a nivel de terminales telefónicos que puede ser decisivo para ver si los imputados han cometido los supuestos delitos.

P: ¿Y Futbolistas ON sigue creciendo?

R: Nos cuesta todo muchísimo seguir dando pasos. Una organización de 14 millones contra otra de 500.000. Cada día somos más y los y las futbolistas confían en nosotros. Tener una pluralidad dentro del mundo sindical es muy importante y no pueden destruirnos sólo por dar una elección.