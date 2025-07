Josh Cavallo, el futbolista que recibe amenazas por ser gay, ficha por un equipo inglés

Josh Cavallo, el futbolista que en 2021 habló públicamente de su homosexualidad, es noticia ahora porque ha fichado por un equipo inglés.

El jugador australiano, uno de los primeros profesionales en activo en una liga de primera división en declararse gay, ha dejado el Adelaide United para fichar por el Peterborough Sports FC de la National League North, sexta categoría del fútbol inglés.

«Estoy increíblemente orgulloso de firmar y comenzar esta emocionante aventura en el Reino Unido. Estoy listo para darlo todo por este escudo, por la afición y por todos los que nos apoyan», compartió Josh Cavallo en sus redes sociales tras fichar por su nuevo equipo, con el que da el salto a Europa después de haber jugado toda su carrera hasta ahora en Australia, su país natal.

El ejemplo de Josh Cavallo

Un Josh Cavallo que ha dado mucho que hablar en los últimos años por su valentía y su manera de dar ejemplo en el mundo del fútbol, en el que la homosexualidad sigue siendo un tema espinoso porque son poquísimos los profesionales que dan el paso de contar su historia y su orientación sexual. Recientemente, el lateral izquierdo compartió en el podcast Footballers Unfiltered que recibe amenazas de muerte a diario desde que hizo pública su homosexualidad en 2021.

«Llegué a un punto en mi vida en el que quería vivir con autenticidad; me sentía bastante estancado y eso afectó mucho mi salud mental. Mirando hacia atrás, fue la mejor decisión que he tomado», reconoció. «El mundo del fútbol es un lugar muy tóxico para un jugador abiertamente gay. Aún estamos muy lejos de la aceptación. Salir del armario fue la mejor decisión de mi vida. Debería haberlo hecho antes para poder vivir como yo mismo. Estoy cansado de vivir una doble vida. Solo quiero jugar al fútbol y ser tratado con igualdad», añade.

Hace unos años, Josh Cavallo se declaraba abiertamente homosexual con un comunicado que es historia en el mundo del fútbol profesional:

Hoy estoy listo para hablar acerca de algo personal. Finalmente me siento cómodo para hablar de ello en mi vida. Estoy orgulloso de anunciar públicamente que soy gay.

Ha sido un largo viaje hasta llegar a este punto en mi vida, pero no podría estar más feliz con mi decisión de salir fuera [hacerlo público]. He estado peleando contra mi sexualidad durante más de seis años y ahora estoy orgulloso de poder descansar al respecto.

La gente que me conoce personalmente sabe que soy una persona reservada. Mientras crecía, yo siempre sentía la necesidad de esconderme porque estaba avergonzado. Avergonzado nunca habría sido capaz de hacer lo que amo y ser gay. Esconder lo que realmente soy para perseguir un sueño que siempre he querido desde pequeño: jugar al fútbol y ser tratado igual que el resto nunca se sintió como una realidad».

Ser un futbolista gay encerrado. Yo he tenido que aprender a digerir mis sentimientos para encajar en el molde de un futbolista profesional. Crecer siendo gay y jugar al fútbol son dos mundos que no se habían cruzado antes. Yo he vivido mi vida asumiendo que esto era un tópico del que nunca se había hablado.

En fútbol tu sólo tienes una pequeña ventana para alcanzar la grandeza y, quizá, anunciar tu homosexualidad pueda tener un impacto negativo en tu carrera. Como futbolista gay yo conozco otros jugadores que lo viven en silencio. Yo quiero ayudar a cambiar esto, demostrar que todo el mundo es bienvenido en el mundo del fútbol y merece el derecho de ser auténtico en sí mismo.

Es asombroso comprobar que no hay actualmente futbolistas gays que jueguen profesionalmente y ‘salgan del armario’ mientras están jugando, no sólo en Australia, en todo el mundo. Afortunadamente espero que esto cambie en un futuro cercano. Espero que compartiendo lo que soy, pueda mostrar a otra gente que se identifica como LGTBQ+ que son bienvenidos en la comunidad del fútbol. Quiero ayudar a otros jugadores en mi situación a que sientan que no están solos.

Aquellos que realmente me conocían me han tratado siempre con cariño y me han apoyado en este camino. Estoy increíblemente agradecido por este apoyo. Gracias a mi familia y amigos. Gracias especialmente a Tommy y David por hacer esto posible y ayudarme a decir públicamente que soy gay. Gracias a la familia del Adelaide United por tratarme con el mayor respeto y aceptación. Estoy increíblemente agradecido. Feliz orgullo y vamos United».