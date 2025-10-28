Josep Martínez investigado por un delito de homicidio imprudente tras atropellar mortalmente a un hombre

Josep Martínez está siendo investigado por un posible homicidio imprudente, tras el atropello mortal a un hombre de 81 años que se movía en silla de ruedas eléctrica. El portero del Inter de Milán podría enfrentarse a una pena de dos a siete años de prisión, en caso de confirmarse que cometió alguna irregularidad. Sin embargo, el conductor del vehículo que circulaba justo detrás del suyo, habría declarado que el fallecido circulaba de manera irregular, lo que exoneraría de toda culpa al guardameta.

En la mañana de este martes, cuando el portero valenciano, de 27 años, se dirigía al entrenamiento del Inter, arrolló a un anciano en silla de ruedas, llamado Paolo Saibene. Los fatídicos hechos sucedieron poco antes de las 10:00 horas, en Fenegrò, a unos 45 kilómetros de Milán. El fallecido circulaba con su silla de ruedas eléctrica por el arcén y falleció en el acto, tras ser arrollado.

Una de las hipótesis que manejan las autoridades es la de que el hombre sufrió un desmayo o un ataque cardíaco que provocó la pérdida de control de la silla y su invasión de la carretera en el momento en el que pasaba Martínez. Algo que habría sido confirmado en parte, según informan los medios locales, por el principal testigo de los hechos, el conductor del vehículo que iba detrás y que vio el accidente. Habría declarado que el hombre fallecido marchaba de manera irregular cuando fue arrollado.

Hasta que se esclarezcan los hechos, el español está bajo investigación por posible homicidio vial imprudente. En Italia, este delito está tipificado en el artículo 589 del código penal y la pena podría ir de los dos a los siete años de cárcel. Si, en cambio, se confirma que fue algo fortuito provocado por un giro imprevisible del fallecido, no tendría responsabilidad penal.

El futbolista español intentó socorrer al hombre de 81 años, pero no pudo hacer nada para salvar su vida. Tampoco las emergencias médicas que llegaron al lugar del accidente, que sólo pudieron certificar la muerte del hombre. En el primer paso que conlleva la investigación de la policía, Martínez se sometió durante toda la jornada a pruebas rutinarias para evaluar su condición al volante.

El cuerpo del fallecido está a disposición de la Fiscalía de Como, que ya ordenó una autopsia y procedió al embargo de ambos vehículos. Las autoridades trabajan también para verificar la velocidad a la que circulaba el coche del futbolista. El portero, que quedó afectado por lo sucedido, no estuvo presente en el entrenamiento del Inter previo al duelo ante el Fiorentina de Serie A del miércoles. El club, que no emitió por el momento comunicado alguno, anuló la rueda de prensa del rumano Cristian Chivu, habitual antes de cada partido.