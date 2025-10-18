Jornada 8 de la Premier League: horario y dónde ver en directo en España por televisión

Tras el parón de selecciones regresan las competiciones domésticas y los aficionados en España a la Premier League están de enhorabuena porque la jornada 8 del campeonato inglés promete ser apasionante con un derbi londinense y también con un Liverpool – Manchester United que siempre es un partidazo. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo desde nuestro país todos los encuentros de este fin de semana.

Nottingham Forest – Chelsea

El primer partido de la jornada 8 de la Premier League será el que disputarán el Nottingham Forest frente al Chelsea. El conjunto londinense espera poder sumar tres puntos más a domicilio para seguir acercándose a los puestos más altos de la clasificación y esperan hacerlo ante un rival que ronda los puestos de descenso y que puede pagar caro este año su participación en la Europa League. El encuentro se disputará el sábado 18 de octubre y será retransmitido por televisión a través de Dazn.

Sunderland – Wolverhampton

Los amantes de la Premier League van a disfrutar con varios partidos a las 16:00 horas y uno de ellos es el Sunderland, que está en mitad de la tabla, contra el Wolverhampton, que es el farolillo rojo y deberá empezar a reaccionar si quiere salir del pozo. El encuentro arrancará a la hora mencionada anteriormente este sábado 18 de octubre y también se podrá ver por uno de los canales que tiene disponible Dazn en diferentes plataformas.

Burnley – Leeds

Este sábado 18 de octubre a las 16:00 horas también se jugará un emocionante Burnley – Leeds. Aunque no parezca atractivo, este encuentro de la jornada 8 de la Premier League es muy importante ya que ambos están en la zona baja de la tabla y quieren alejarse de los puestos de descenso. Todo aquel que quiera verlo podrá hacerlo por televisión en directo mediante uno de los canales que tiene habilitado Dazn en sus diferentes operadores.

Crystal Palace – Bournemouth

Sin duda, este Crystal Palace – Bournemouth es uno de los partidazos de esta jornada 8 de la Premier League. Los pupilos de Andoni Iraola arrancan esta fecha en la cuarta posición, mientras que los londinenses son sextos y quieren arrebatarle esta plaza que da acceso a la Champions League. Todos los que estén interesados deben saber que el duelo se disputará a las 16:00 horas del sábado 18 de octubre y estará disponible en uno de los diferentes canales que Dazn tiene para cuando hay partidos simultáneos.

Brighton – Newcastle

Otro de los partidos que se juega este sábado 18 de octubre a las 16:00 horas es el que protagonizarán el Brighton y el Newcastle y que será retransmitido en directo por televisión a través de Dazn, que fue el medio que tiene los derechos de la Premier League. Este encuentro de la jornada 8 mide a dos equipos que están en la mitad de tabla y que están igualados a puntos.

Manchester City – Everton

El último de los partidos que comenzará este sábado 18 de octubre a las 16:00 horas en la jornada 8 de la Premier League será el que disputen el Manchester City y el Everton en el Etihad Stadium. Los de Pep Guardiola son conscientes de que no pueden fallar si quieren engancharse a los puestos de arriba de la tabla, pero es que corren el riesgo de ser adelantados por los de Liverpool sin caen ante ellos en este choque.

Fulham – Arsenal

Craven Cottage será el escenario donde el Fulham y el Arsenal peleen en un derbi londinense apasionante en esta jornada 8 de la Premier League. Los de Mikel Arteta son los líderes de la clasificación y su único deseo es imponerse a su rival en la ciudad para seguir afianzándose en lo más alto. Este encuentro se podrá ver por el canal principal de Dazn del campeonato inglés y será el último de este sábado 18 de octubre, ya que arrancará a las 18:30 horas.

Tottenham – Aston Villa

La jornada 8 de la Premier League del domingo se abrirá donde se cerró la del sábado: en Londres. El Tottenham recibe al Aston Villa de Unai Emery en lo que será uno de los choques más destacados de este fin de semana. Los londinenses llegan en la tercera plaza de la clasificación, mientras que los de Birmingham necesitan reaccionar. El encuentro será el domingo 19 de octubre y arrancará a las 15:00 horas, pudiéndose ver también por Dazn.

Liverpool – Manchester United

El Tottenham – Aston Villa servirá como aperitivo perfecto para el partidazo de la jornada 8 de la Premier League. Este domingo 19 de octubre a las 17:30 horas se ven en Anfield las caras dos de los clubes con más historia de Reino Unido. El Liverpool – Manchester United promete ser apasionante aunque los de Arne Slot siguen siendo los favoritos ante los red devils. Todo aquel que quiera disfrutar de la magia del fútbol inglés podrá hacerlo en directo por televisión mediante el canal de Dazn.

West Ham – Brentford

La jornada 8 de la Premier League se cerrará este lunes 20 de octubre a las 21:00 horas en Londres con un vibrante West Ham – Brentford. Este choque que será emitido por TV en directo mediante Dazn enfrenta a dos clubes que están en la zona baja de la tabla y una victoria les puede suponer mucho para intentar alejarse de esa zona roja de la clasificación.