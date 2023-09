Jorge Prado hace historia y se proclama campeón del mundo de motocross

Jorge Prado ha escrito su nombre con letras de oro en la historia del deporte español tras proclamarse campeón del mundo de MXGP, el mundial motocross, a falta de una carrera para el final. Este niño prodigio de tan sólo 22 años se ha convertido en el rey del motocross mundial y en el primer español en lograrlo. El piloto gallego llegaba a Italia con su segunda opción de título tras vivir su peor carrera del año en Turquía.

El español se rehizo y se coronó a las primeras de cambio, en la primera de las dos mangas que se celebraban este domingo. La nueva estrella del motociclismo español tenía que sacar, al menos 16 puntos, a su perseguidor Romain Febvre para subir su ventaja por encima de los 85 puntos para ser campeón del mundo. Jorge Prado llegaba a esta carrera, la penúltima del mundial de motocross, con 67 puntos de renta sobre el francés, por lo que se hacía complicado que pudiera salir campeón en la primera manga.

Pero este niño, que está llamado a dominar el MXGP, está hecho de otra pasta. Tras la mala suerte que tuvo en Turquía, en Maggiora se alinearon todos los astros, él sacó todo su potencial encima de la moto y se dio la carrera perfecta. Prado entró en el Olimpo de este deporte como lo hacen los grandes, con victoria y su rival destrozado al retirarse tras sufrir varias caídas durante una prueba que comenzó con los dos capos peleando codo con codo en las primeras vueltas.

Jorge Prado is the new MXGP World Champion 🏆 👑

Congrats Champ‼️🙌 #MXGP #Motocross #MX2 #Champion #GASGAS pic.twitter.com/zVlpjAgZZn

— MXGP (@mxgp) September 17, 2023