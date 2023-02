Jorge Messi cierra la puerta al Barcelona: «No creo que vuelva Messi»

En las últimas semanas se sabe más del futuro de Leo Messi por sus familiares que por él. El argentino, que rechazó la primera propuesta de renovación del PSG, sigue sin decidirse sobre qué hacer una vez expire su contrato. Desde el inicio de la presente temporada, se ha hablado continuamente de una posible vuelta del astro de Rosario al club de su vida, el Barcelona.

Ahora, ha sido su padre el encargado de desmentir cualquier tipo de rumor que acerque a Messi de nuevo al Barça. Jorge Messi es conocedor de la situación de su hijo y, evidentemente, de ese runrún en torno a su futuro, puesto que el argentino no tiene claro si quiere seguir jugando en el PSG.

El padre del campeón del mundo no quiso ofrecer ningún tipo de declaración en su llegada al Aeropuerto de El Prat, pero sí dejó claro que el futuro de su hijo no pasa por volver a la Ciudad Condal, desmintiendo esos rumores de su retorno: «No creo que vuelva Messi. No se dan las condiciones. No hemos hablado con Laporta y no hay oferta», aclaró Jorge Messi.

Aunque la puerta de la vuelta de Leo Messi al Barça esté prácticamente cerrada, todo apunta a que puede ser uno de los nombres del verano. El delantero finaliza contrato con el PSG el próximo 30 de junio y son varios los clubes a los que se ha asociado el nombre del argentino. Además de la entidad blaugrana, se habló de un reencuentro culé en Estados Unidos.

Messi, Luis Suárez, Busquets y Jordi Alba sonaron para forjar una alianza barcelonista en el Inter de Miami de Beckham. Finalmente, se supo que el del PSG nunca había aceptado una propuesta del club estadounidense y, además, que no había negociado con el Barcelona ni con Laporta en ningún momento. Por su parte, el club francés sigue presionando día a día para mantener a uno de sus mayores activos y seguir manteniendo ese tridente que, de momento, no ha dado muchas alegrías a los parisinos.