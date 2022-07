Busquets tontea con el Inter Miami de Beckham

Sergio Busquets es uno de los jugadores más importantes para Xavi Hernández en este Barça. No sólo por el nivel del centrocampista y su experiencia, sino porque actualmente en plantilla no tiene ningún jugador que cubra como él el pivote. El catalán tiene decidido acabar su contrato con el Barcelona, que finaliza esta temporada, y después tiene en mente otros proyectos aunque no descarta seguir. Entre esas alternativas está la Major League Soccer, la MLS, y en concreto el Inter Miami de David Beckham con el que coquetea y del que ha demostrado estar al día estos días.

El mediocentro es un enamorado de la MLS y estos días explicó que siente curiosidad por la competición desde que David Villa cerrara allí su carrera como futbolista hace ya algunos años en el New York City. Busquets quiere que su etapa en el Barça acabe bien, dando el máximo nivel, pero es consciente que su ciclo se acaba y que aún puede seguir algunos años más si baja un par de escalones a nivel competitivo. La competición americana, que sigue en auge y no para de crecer, es atractiva tanto para él como para otros compañeros, véase el caso de Leo Messi que también está tentado por el Inter Miami.

A todos sorprendió, antes de la goleada del Barça ante el Inter Miami, cómo Busquets dominaba y entendía la situación del club americano. El catalán sigue la actualidad del equipo, está al tanto de sus movimientos y observa por qué objetivos pelea en estos momentos. Lo dijo todo antes de enfrentarse a ellos en una rueda de prensa donde no esquivó la posibilidad de recalar en el MLS en el futuro: «No descarto nada, es mi último año de contrato, pero me centro en acabar bien este año, en disfrutar y competir al máximo, es un año con muchas cosas a nivel de clubes y también de selección. No hay nada decidido».

El jugador del Barça dejó la puerta abierta a una aventura en la MLS. Ya ha sido tentado en el pasado y no es desconocido para él el equipo que, entre otros, lidera Beckham. El sueño del club de Miami es poder juntar en un futuro cada vez más próximo a Busquets junto a Leo Messi. Los dos han reconocido su gusto por el torneo americano, reconociendo su atractivo y potencial, contándolo como una opción más para acabar su carrera.

«Siempre me ha gustado la MLS»

No fue lo único que dijo Busquets sobre el Inter Miami y la MLS. De la competición apuntó que «siempre me ha gustado la MLS, desde que vino David Villa» y sobre el club de Beckham hizo un repaso bastante exacto de cómo se encuentra a nivel deportivo, quiénes son sus últimos refuerzos y a por qué aspira en sus próximas eliminatorias: «Empezaron mal la temporada, han reaccionado, han fichado a Pozuelo , que ofensivamente les ayudará, a ver si en las eliminatorias empieza otro torneo».

El Inter está luchando en este momento por entrar en las eliminatorias por el título. Ahora mismo es noveno con 25 puntos en la Conferencia Este, a dos de la séptima plaza del Cincinnati que da derecho a la última ronda. Le restan aún seis jornadas por disputar y está todo muy apretado.