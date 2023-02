El hermano de Messi: «Si volvemos a Barcelona es para hacer una limpieza y echar a Laporta»

Matías Messi, hermano de Leo, soltó la bomba sobre un posible regreso a Barcelona, donde tuvo que abandonar el club en 2021 por la delicada situación económica que atravesaba el club. Joan Laporta tomó la decisión de no hipotecarlo y le enseñó la puerta de salida al argentino. Ahora, Matías ha hablado sobre ello dejando varios titulares y quizás sus palabras sean un jarro de agua fría tanto para los aficionados del equipo, como para las aspiraciones de Laporta de traer de regreso a su ex jugador.

En sus declaraciones, el hermano mayor de Messi fue preguntado sobre la opción de abandonar París para regresar a la Ciudad Condal: «Tengo un recorte del SPORT pegado en mi casa que dice: «Messi debería volver a Barcelona»; y yo lo subtitulé «jajajaja, no vamos a volver a Barcelona», y si lo hacemos, vamos a hacer una buena limpieza. Entre ellos, echar a Joan Laporta. Un desagradecido».

Por otro lado, Matías añadió sobre lo que tuvieron que hacer los aficionados del Barcelona antes de que se produjera la marcha de su hermano al Paris Saint Germain: «La gente debería haber salido a hacer una marcha que se vaya Laporta y se quede Messi». Ahora, su regreso parece más complicado que nunca. Según avanzó Eduardo Inda, director de OKDIARIO, en su espacio de exclusivas en el Chiringuito de Jugones, Leo Messi y el PSG van a firmar un nuevo contrato para las próximas dos temporadas.

En el twitch de su sobrino, LaBajada10, Matías no dudó en atacar al actual presidente del Barcelona. El hermano fue preguntado sobre si Leo es más grande que Barcelona: «Sí, la gente (en Barcelona) no lo bancó. La gente tenía que haber salido a hacer una marcha o algo, que se vaya Laporta y se quede Messi. Los españoles son traidores. Se los cuento porque quiero que salga de las tripas de nosotros y no escuchen cosas que no son».