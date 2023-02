Joan Laporta compareció en rueda de prensa para repasar la actualidad del Barcelona. Fichajes, situación económica, renovaciones y hasta de la ‘bomba’ que soltó el hermano de Leo Messi en la tarde de este miércoles. Matías atacó al club azulgrana, a los catalanes y al propio presidente. No obstante, tuvo que pedir perdón y el máximo mandatario ha querido quitar hierro al asunto declarando que «no afecta a la relación Messi-Barcelona».

«Leo Messi es patrimonio del Barça y estamos orgullosos de ello, el mejor del mundo y de la historia. No me hagáis hablar de Messi, pertenece al PSG y no quiero comentar nada sobre futbolistas que están en otro club. Lo del hermano le quito toda importancia y se ha disculpado. Todo lo que ha dicho es comprensible y no le doy más vueltas», respondía Joan Laporta en el turno de preguntas dedicado a los periodistas tras su comparecencia oficial.

Pero fue preguntado en más de una ocasión sobre este asunto, pero Laporta quiso dejar claro la importancia de Leo Messi en la historia del club: «Leo es patrimonio del Barça, está en otro equipo y no quiero comentar nada por respeto a él y el PSG. No le demos más vueltas. Puedes deducir la respuesta a la pregunta, no afecta para nada a la relación Messi-FC Barcelona».

Y es que las palabras de Matías Messi aumentaron la expectación de esta rueda de prensa de Joan Laporta: «Mi sensación es de máxima comprensión y yo no le daría más vueltas y menos cuando ha pedido disculpas. Puede darse en un momento determinado, fue muy triste todo como acabó. Al revés, puse cierta comprensión a todo».