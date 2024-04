Jorge Martín: «Estoy en el meollo para la victoria»

Jorge Martín se metió en la Q2 directamente tras acabar quinto en la práctica de la tarde del viernes en el Gran Premio de España de MotoGP. El piloto de San Sebastián de los Reyes se mostró contento con el resultado y aseguró que está «en el meollo para la victoria». El líder del Mundial de MotoGP quiere ampliar la renta con sus perseguidores, que vienen fuerte en este Gran Premio, y pese a no haber empezado bien por la mañana, le han dado la vuelta por la tarde para terminar con buenas sensaciones.

«Bien, bien. Estoy satisfecho con el día, porque hemos empezado con el pie izquierdo, porque no me encontraba nada cómodo con la goma de atrás. Poco a poco, durante la mañana, lo hemos ido resolviendo y, aunque no me gusta mucho cambiar la moto, al final le hemos dado la vuelta a todo y por la tarde me he encontrado bien», comenzó diciendo Martinator.

«He rodado once vueltas con la media muy constante en 37 bajos, y mejorando en la vuelta 11, ya como un simulacro de sprint y creo que muy bien. Me ha faltado alguna vuelta con la blanda para encontrarme más cómodo en el time attack. He hecho una buena vuelta, mi marca personal, y venía en otra vuelta, pero me he encontrado bandera amarilla y no he podido mejorar. Estoy en el meollo para la victoria. Mantengo esa constancia en la que estoy trabajando y estoy contento por ello», agregó el español.

Respecto al neumático que usará para el sprint, Jorge Martín dijo que irá con «el blando. Hay que ver mañana por la mañana para decidir, porque yo sólo he hecho dos time attack. Está claro que el medio mantiene un gran ritmo y yo soy casi siete décimas más rápido que el año pasado y el domingo será una carrera muy, muy rápida. No he querido hacer el fallo de Austin y he querido probar bien ambas gomas.

Sobre las vibraciones que le traían de cabeza en estas últimas carreras, Martín señaló que van «mucho mejor. Para eso precisamente he hecho el run largo, para intentar llevar a régimen las ruedas de temperatura y he visto que no tenía problemas. Toco madera. Espero que mañana siga así. Cero vibraciones, pero no sé si es una cuestión de pista, de temperaturas, de gomas… Aquí, de momento, nos hemos salvado. Podemos exprimir más en cuanto a ritmo nuestra moto».

Por último, al ser preguntado si este sábado es más importante que el de anteriores Grandes Premios por lo difícil que es adelantar en esta pista, Jorge Martín resaltó la importancia del sábado en los últimos tiempos en la categoría reina: «Bueno, últimamente en MotoGP siempre es súper importante el sábado. Quizá aquí, mucho más, pero estoy trabajando bastante para poder adelantar y poder defenderme si estoy delante».