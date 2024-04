Jorge Martín: «Llegar a Jerez como líder es especial»

Jorge Martín llega como líder al Gran Premio de España de MotoGP en Jerez. Para el madrileño «es especial» venir a la Catedral del motociclismo en la primera posición de la clasificación: «Ya llevo un mesecito de líder y sienta bien, la verdad. Esas mariposas de llegar a Jerez, esos nervios, porque es una pista única. Llegar aquí, donde mis padres venían a animar antes de que yo naciese, es especial, y más como líder. Lo voy a disfrutar muchísimo, espero que mis padres también. Espero poder brindar una buena carrera y un buen espectáculo para que la gente disfrute».

Se dice que en Jerez empieza el Mundial de verdad, ya que es donde arranca la gira por el Viejo Continente: «Es la vuelta a Europa, donde ya empezamos aquí carreras muy seguidas. Ésta es la Catedral, junto con Assen. Es el punto de inflexión, donde o te pones las pilas o te vas al palco. Esperemos empezar bien. Los puntos que llevo de ventaja es fácil perderlos. Hay que pensar en seguir sumando, es un año muy largo».

En cuanto a la competencia en Jerez, Jorge Martín aseguró que «será difícil. Tenemos a Maverick y a Enea muy pegados, que están siendo muy constantes, los que más. Luego está Pedro, Marc va muy rápido aquí siempre, Pecco seguro que encuentra la forma y el camino… Será un reto muy grande ganar aquí, pero estamos preparados».

Sobre Pedrosa, Martinator no le descarta para estar en la parte alta: «Seguro que también lo hace bien. No sé si puede mostrar el nivel para ganar, pero ya hemos visto otras veces que está para el podium. Seguro que se ha preparado bien esta carrera sino no vendría». En cuanto a su parte favorita del trazado, el del Pramac señaló: «La 8 (Aspar) y Nieto y Peluqui son mis zonas favoritas, sobre todo la 8, que es una curva donde entras muy rápido con freno. Yo inclino muchísimo, casi toco el hombro ahí… Luego llegas a Nieto-Peluqui con toda esa afición… es una pasada, se te ponen los pelos de punta. Jerez es la mejor afición del año».

Pelea Lorenzo-Pedrosa

Jorge Martín también habló sobre el combate y ante la pregunta de si se metería en el ring a pelear con otro piloto, como harán Lorenzo y Pedrosa, fue claro: «Sí. Es más, el otro día, Jorge (Lorenzo) subió un vídeo entrenando antes de hacer todo el show y le puse ‘si quieres un sparring estoy aquí para entrenar’. A mí me gusta el boxeo, siempre lo he visto y practicado. Si alguien quiere desahogarse un poco conmigo, bienvenido sea».

El piloto madrileño se mojó y dio su predicción para el combate: «Viendo los vídeos apostaría por Pedrosa porque creo que está más ágil y aún corre en MotoGP. A pesar de esa diferencia de peso puede hacer algo importante».

Vibraciones

En cuanto a las vibraciones de la moto, el líder del campeonato señaló que no le preocupa porque «si estamos haciendo estos resultados con este problema, imagínate lo que podemos hacer sin él». «No, porque no depende de mí. Es algo que le quita el sueño a, quizá, ingenieros de Ducati que están trabajando a tope. Sé a ciencia cierta que están dándole mucha caña al tema. Si estamos haciendo estos resultados con este problema, imagínate lo que podemos hacer sin él. En Ducati tenemos una moto muy competitiva, pero con un lastre que hasta que no lo quitemos tenemos que correr con él», espetó.

Sobre el hecho de probar un basculante nuevo para ver si es la solución, Jorge se mostró reacio a ello: «Es que no sabemos de dónde viene. Si supiese que es el basculante, probaría mil basculantes, pero puedes entrar en un bucle de pruebas y de no saber ni lo que llevas puesto, que ya me ha pasado en el pasado. Casi prefiero ir con algo que no funciona tan bien, pero funciona y conocerlo que ir probando, pero el test también está para eso. Seguro que encontraremos algo que nos ayude».