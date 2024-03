Mourinho dio el banderazo final en el GP de Portugal y Jorge Martín lo celebró ‘a lo Cristiano’

José Mourinho fue el encargado de dar el banderazo en el Gran Premio de Portugal de MotoGP, que acabó con victoria de Jorge Martín. Una victoria que permite al español ser líder del Mundial tras las dos primeras pruebas y que celebró sobre su moto a lo Cristiano Ronaldo. En Portimao, reinó el piloto madrileño que aprovechó para realizar un gesto más que icónico nada más pasar por la línea de meta.

El piloto de Ducati no dudó en celebrar con el habitual gesto de Cristiano su primera victoria en este Mundial 2024 de MotoGP. Sin embargo, reconoció al término de la prueba los motivos que le llevaron a hacer el gesto representativo del ex jugador del Real Madrid. «No soy muy futbolero», reconoció, aunque señaló que su celebración se debió a la petición de un aficionado.

Jorge Martín aprendió de su error el sábado y esta vez sí hizo una buena salida y llegó primero a la curva uno con Viñales, Bastianini y Bagnaia tras él. Se mantuvo muy sólido en la cabeza de carrera, conservando neumáticos y calculando la distancia con Viñales, crecido tras su victoria en la sprint.

El piloto español se colocó en la cabeza del Mundial de MotoGP, del que fue según el pasado curso, con una gran victoria y aprovechando el choque entre Bagnaia y Márquez. Lo hizo, en presencia de un José Mourinho que fue el invitado de lujo del Gran Premio que se disputa en su país. Aprovechando que sigue sin equipo, el técnico luso no dudó en acercarse a Portimao para vivir en primera persona la carrera de la categoría reina del motociclismo y ser el encargado de dar el banderazo a la llegada del ganador de la prueba.

También, el portugués habló respecto a su situación actual y sobre su futuro. Después de haber sido cesado por la Roma el pasado mes de enero. Dos meses después, el entrenador continúa sin equipo, a pesar de haber tenido diversas oportunidades de ponerse al frente de algún proyecto, como de Arabia Saudí. Pese a ello, ha destacado su disposición para regresar a los banquillos en verano, de cara a la próxima temporada, que espera comenzar liderando de nuevo un vestuario, sin descartar que pueda ser europeo.

Mourinho habló sobre su futuro en Portugal

«Por el momento no hay novedades, cero novedades», señaló Mourinho sobre su futuro. El técnico portugués afirmó que quiere regresar a los banquillos en verano y no quiso descartar una posible vuelta a Portugal: «No tengo club, estoy libre, pero quiero trabajar. No os preocupéis, este verano quiero volver a trabajar. Mi vida es el fútbol, puedo entrenar en cualquier lugar. No tengo problemas. ¿Volver a Portugal? Nunca digas nunca, especialmente en el fútbol».

También habló sobre el ex director deportivo de la Roma, el encargado de llevarle al club y con el que acabó mal, puesto que fue también quien le comunicó su despido del conjunto de la capital italiana. «Me da igual lo que diga Pinto, nunca más volveré a trabajar con él. La verdad es que no pierdo una segunda lectura ni escucha a las entrevistas de Tiago Pinto, no me interesan en absoluto. Lo que dice o piensa me interesa poco, por no decir nada. No tengo ningún interés», apuntó.