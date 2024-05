Jorge Martín: «Después de cuatro años en Ducati como piloto satélite esta etapa se ha acabado»

Jorge Martín atendió a OKDIARIO antes de la celebración del GP de Cataluña de MotoGP que se celebra este fin de semana en Montmeló. El líder del Mundial repasó su buen comienzo de año y habló sobre su futuro en Ducati. Su sueño es ir de rojo en 2025, pero los de Borgo Panigale todavía no han decidido si se decantan por él, por Marc Márquez o prolongan su apuesta por Enea Bastianini.

Martinator siente que tras cuatro años como piloto satélite de Ducati, su etapa ha terminado y es hora de dar el salto: o pasa al equipo oficial o se va de la marca. El español está haciendo todo lo que está en su mano para poder cumplir su sueño de vestir de rojo. «No creo que tenga que hacer nada más, si no es suficiente, obviamente no será mi sitio», señaló. Al ser preguntado si entendería que Ducati eligiera a Marc Márquez antes que a él su respuesta fue: «¿Tú lo entenderías?». Pase lo que pase, y decida lo que decida el fabricante italiano, está claro que Jorge Martín no puede hacer más méritos para ganarse la moto roja.

Pregunta.- ¿Ha conseguido asimilar ya todo lo que vivió en Le Mans? Fue un fin de semana perfecto.

Respuesta.- Sí, fue un fin de semana brutal. Hicimos un gran trabajo desde el viernes, ya liderando todos los entrenos con el récord de la pista, y ganando el sprint y el domingo. Obviamente, parece que no te lo creas durante unos días, pero bueno, es real. No es la primera vez que lo conseguimos tampoco, así que a mirar para adelante.

P.- Ahora es mister sábados y mister domingos. Parece que ya se ha quitado la asignatura pendiente de la temporada pasada…

R.- Sí, hemos hecho un gran trabajo en invierno, estoy muy concentrado. Sabía que las primeras carreras eran muy importantes y por eso me he centrado mucho en entender rápido la moto, a la 2024. No ha sido fácil, hemos tenido nuestros problemas, pero creo que a partir de ahora ya por fin es una moto con la que me encuentro muy cómodo, ya muy cerca de ese feeling que tenía a final de año pasado de 2023. Y bueno, la progresión es clara, y no solo porque lo digo yo, sino porque se ve en pista. Así que nada, hay que seguir en esta línea y seguir trabajando.

P.- ¿Sigue teniendo problemas de vibraciones en la moto o ya están solucionados?

R.- En principio, las dos últimas carreras está solucionado. Creo que no es solo un tema de cambios en la moto o a nivel de setting. Yo creo que todos los pilotos nos hemos ido acostumbrando a la conducción de esta nueva moto, a saber cómo afrontar las curvas con estos nuevos neumáticos que han traído Michelin este año, que creo que fue lo que nos cambió todo. Y bueno, estoy muy contento de que hemos encontrado el camino.

P.- Ahora mismo es el piloto más fuerte de la parrilla, parece invencible visto lo visto en Le Mans…

R.- No, no, invencible para nada. Ya vimos en Jerez que un error en un mal momento te pueden recuperar todos los puntos, así que nunca hay que pensar en ser invencible. Al contrario, hay que ir con la mentalidad humilde, sabiendo que es muy difícil hacer lo que estamos haciendo y bueno, dar el máximo que podamos y a ver dónde podemos llegar.

P.- Al inicio del campeonato se decía que Pecco, Márquez y usted eran los favoritos al título y ahora ya son los 3 primeros clasificados del Mundial.

R.- Sí, creo que hemos sido los tres más competitivos durante todo el año, así que hay muchos pilotos que tienen esa posibilidad, yo creo, de ganar algún fin de semana y de pelear por carreras. Pero a nivel de regularidad creo que los más fuertes en cada pista hemos sido nosotros y a la larga se irá viendo en el campeonato. Es muy difícil ver quién va a pelear, pero está claro que nosotros tres tenemos un poquito más y pelearemos seguro los tres por el Mundial.

P.- ¿Se esperaba que Marc Márquez estuviera arriba tan pronto?

R.- La gente se esperaba que incluso antes. Yo creo que un campeón como él se esperaba ya desde la primera carrera estar peleando por ganar carreras. Así que nada, ahora ya estamos en la quinta y ya está muy cerca, así que nada, en nada tendremos una pelea seguramente muy fuerte por ganar carreras.

P.- Ha pasado de ver sus batallas con Rossi desde la barrera a tener las suyas propias contra el mejor Márquez en la pista. Tiene que ser como un sueño hecho realidad… Y encima ganándole…

R.- Sí, es brutal el llegar a las ruedas de prensa y tener al lado a Pecco y a Marc como mis principales rivales es increíble. Es un sueño hecho realidad. Eso significa que estoy haciendo bien las cosas y no solo estar con ellos, sino poder ganarles también, como en Le Mans, fue una pasada. Está claro que estamos haciendo bien las cosas. Hay que seguir en este camino y ojalá ganarles a final de año, que es el objetivo grande.

P.- Se lo están poniendo muy difícil a Ducati. ¿Se ve de rojo en 2025?

R.- Es algo que ya me hubiese gustado cerrar, mi futuro, para estar sólo centrado en 2024 y sólo en pilotar. Pero bueno, entiendo que puede pasar. Obviamente, después de cuatro años ya en Ducati como piloto de satélite, creo que esa etapa ya se ha acabado. Ya he demostrado todo lo que tenía que demostrar y creo que el paso natural sería ir al equipo oficial y bueno, veremos qué pasa.

P.- Dijo Aleix en Le Mans que para él tendría que estar ya en el equipo oficial, que qué más tenía que hacer para poder vestir de rojo. Le pregunto, ¿qué más tiene que hacer para poder vestir de rojo el año que viene?

R.- Nada. No creo que tenga que hacer nada más. Si no es suficiente, obviamente no será mi sitio. Mi sueño es ir de rojo y ganar en el equipo oficial. Pero ya te digo, estoy muy tranquilo. Tengo muchas marcas esperando a ver qué pasa y sé con tranquilidad, te puedo decir que tendré una buena opción seguro, si no fuese esa, y tendré una moto competitiva.

P.- ¿De esas marcas que habla hay alguna más especial que otra?

R.- No, no, no. Ahora mismo está todo muy abierto. Está muy parado todo. Hasta que no se haga el movimiento en Ducati no sabremos qué pasa.

P.- Ahora todos le quieren, hasta patrocinadores del pasado que le habían vetado. Tengo entendido que Red Bull le ha vuelto a ofrecer el patrocinio para ir a KTM. Eso le halagará…

R.- Bueno, que todas las marcas estén esperando tu decisión al final no te halaga, pero solo significa que eres el más fuerte, el piloto del momento, en este caso. Como te digo, mi objetivo es cerrar mi futuro cuanto antes e intentar ir al equipo oficial, que es mi objetivo. Y ya después, si no fuese así, pues veremos qué pasa.

P.- En caso de no verle con el rojo Ducati el año que viene, un dream team con Pedro Acosta en KTM tampoco estaría mal…

R.- No te puedo decir nada más de esto.

P.- Las últimas declaraciones de Márquez abren la puerta a pilotar su moto en el Pramac. Dijo que quería una moto oficial, le daba igual la marca y el color. ¿Eso le allana un poco más el camino hacia la moto roja, no?

R.- Bueno, diciendo eso le abre la puerta a mil sitios también. Yo me centro en mi trabajo. Gané las dos últimas carreras en Le Mans, he ganado la mitad de las sprint que se han hecho. O sea que ya poco puedo demostrar más. Tengo que centrarme en mí, en dar mi mejor versión y luego el resto ya no está en mis manos.

P.- ¿Entendería que Ducati pudiera decantarse por la veteranía de Márquez antes que por usted, vigente subcampeón del mundo y actual líder del Mundial destacado?

R.- Es que no sé qué quieres que te diga. ¿Tú lo entenderías?

P.- No.

R.- Vale, pues ya está. No tengo que decir nada.

P.- ¿Qué le parece lo que está haciendo Pedro Acosta en su año de rookie?

R.- Bueno, todos los campeones que han llegado a MotoGP no han tenido difícil ese cambio. Ya hemos visto a pilotos como Lorenzo, Stoner… Yo gané en mi primer año, hice también pole en mi segunda carrera. Si tienes el talento lo puedes hacer y es lo que está haciendo Pedro. No me sorprende, la verdad. Luego esa barrera para ganar una carrera, no es fácil. Estoy seguro de que él lo va a conseguir, pero el nivel es muy alto y al final yo creo que la referencia que hay que tener es con los demás pilotos de su misma moto que los está batiendo cada fin de semana. Así que eso sí que me sorprende más que los resultados en sí.

P.- ¿Le ve peleando por el top-5 del Mundial este año?

R.- No lo sé, es que eso no lo sabe nadie. Al final dependerá de él, de su trabajo. Al final es un rookie, tiene que aprender. El otro día se cayó y hay momentos en los que tienes que tener un pelín más de calma, pero el momento de hacer los errores es ahora y lo está haciendo muy bien.