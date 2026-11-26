Jorge Martín aterriza en Valencia bastante mejor físicamente que en Portimao y listo para la batalla por acabar segundo del Mundial y, como no, para ayudar a Aprilia a lograr el Mundial de Constructores en la que será su última carrera con los de Noale. A pesar de todo, el madrileño reconoce que después de este año es mejor persona y piloto. Eso sí, también aseguró que apoyarle a él «es como apoyar al Atleti, es ser un sufridor y dejarlo todo en la pista». Un mensaje al más puro estilo Cholo Simeone.

Es su última carrera con Aprilia y Martín está centrado en acabar lo mejor posible, no quiere oír hablar de Yamaha por el momento: «Ahora, a concentrarse en este fin de semana, que hay que acabar bien. No quiero perder energía en pensar en el futuro. Es un reto, intentaré coger confianza».

«El objetivo es disfrutar de este último fin de semana. Ahora, yo creo que el resultado es un poco lo de menos. Soy competitivo como el que más y voy a ir a por todas para intentar ganar. Mejor segundo que tercero en la general, pero a mí no me cambia nada. Un buen objetivo es el de Constructores, también. Vamos a por ello. Quiero despedirme de Aprilia de la mejor forma, porque creo que también me lo merezco por todo lo que he peleado para llegar hasta aquí y puede ser un gran momento», añadió.

Respecto a su estado físico, Martinator explicó que llega algo mejor que en Portimao: «Bien, mejor que en Portimao, yo creo. Estuve bastante resentido unos días, hasta ayer estaba bastante mal en general, porque el esfuerzo que hice en Portimao para llegar hasta el final con energía fue duro, pero me noto bien y creo que esta pista no es tan física, aguantaré mejor».

También hizo balance de estos dos años en Aprilia, donde han habido muchas idas y venidas: «Ha sido una montaña rusa, en general, no sólo en la pista, también fuera. Ha sido una relación complicada, pero hemos sabido darle la vuelta. Hemos acabado muy bien. Incluso yo, durante el año, les he dicho: «Si es que no hace falta que seamos amigos, lo que tenemos que hacer es trabajar juntos para intentar ganar». Al final, la relación ha acabado siendo buena. Estoy contento. Yo estoy agradecido porque me han dado la oportunidad de pelear por un Mundial, me han dado todas las armas que yo necesitaba y ellos están agradecidos porque yo, como piloto, he dado todo y he dejado todo en la pista, que, al final, es lo único que se me puede pedir».

Después de todo, Jorge Martín se va de Aprilia mucho mejor de lo que esperaba: «Sí, mucho mejor. Me voy reforzado, con más confianza, aprendiendo que soy capaz de mucho más de lo que me hubiese imaginado en mi vida y es un momento dulce. Por eso quiero acabar de la mejor manera».

Jorge reconoció que no le va mucho lo de mirarse al espejo, pero que está orgulloso del piloto en el que se ha convertido tras este año: «No soy mucho de mirarme al espejo y hablarme, pero sí, estoy muy orgulloso. Creo que soy una persona muy fuerte, muy dura, y hace un año era otra persona. Hace un año no creía en mí, tenía muchas dudas y poder haber transformado todo esto en volver a ganar, en pelear un título, me ha demostrado que lo puedo hacer mil veces más. A partir de ahora, voy a confiar más en mí, creo que soy mejor piloto de lo que era hace un año».

También se ha convertido en mejor persona: «Eso, también. Creo que apoyarme a mí es como apoyar al Atlético, es ser un sufridor, dejarlo todo en la pista. Creo que mucha gente, por lo que he recibido, este año se ha sentido inspirada en mi historia y esto me motiva mucho. Esto también me hace mejor persona».

Por último, habló sobre cómo de diferente es a nivel mental pelear con Bagnaia y pelear con Márquez por un Mundial: «A nivel mental, creo que es lo mismo, tienes un rival que tienes que batir. Está claro que Marc ha ganado diez títulos y eso lo sientes un poco, esa presión, pero, para ganar, a Marc lo que tienes que hacer es estar al cien por cien, no cometer ningún error. Esa es, quizá, la diferencia más grande, que Marc no te permite un error porque, en el momento en el que lo haces, te come. Eso es lo que me ha pasado a mí, que cometí un error y, en ese momento, sacó lo mejor de él mismo para aprovechar esa situación. Creo que tengo el potencial de poder ganar, pero tengo que estar al cien por cien tanto físicamente como con la moto y es algo que este año lo he tenido».