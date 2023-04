Este miércoles se disputan la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey entre Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou, un nuevo Clásico esta temporada tras el 0-1 en la ida a favor de los culés. El que tiene pinta que no llegará, pese a sus extremos esfuerzos, es un Frenkie de Jong que se lesionó en el Clásico liguero ante los blancos y que pese a viajar con Holanda regresó tras confirmar su lesión.

El Barça confirmó el 24 de marzo que De Jong sufría una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho y que causaba baja de la concentración de la Holanda de Ronald Koeman sin disputar ni un sólo minuto. Todo apunta a que el holandés no podrá recuperarse a tiempo para este trascendental encuentro ante el Real Madrid en Copa del Rey, cita a la que quiere llegar sea como sea.

Nada más conocer la lesión de De Jong, el objetivo del holandés ponerse como fecha de vuelta el partido de vuelta copero ante los blancos y acortar los plazos de su recuperación para ello, ya que en principio se esperaba que a tenor de una lesión en el bíceps femoral, su tiempo de baja fuera de tres semanas. Ante el Elche, en la victoria 0-4 del equipo, causó baja y no se desplazó como se esperaba.

De Jong está apurando y apretando para estar y desde el club está previsto que el centrocampista pase una última prueba en la sesión del martes para decidir si está listo para contar con minutos y ayudar o no. Las sensaciones hasta el momento no han sido buenas y de hecho hay poco optimismo en el vestuario para que llegue, lo ven difícil y lo previsible y normal sería que no estuviera.

De hecho en el Barça esta temporada ha imperado la cautela en situaciones como esta. Ser prudentes con cada lesionado ha sido la tónica a seguir, no adelantarse con nadie y dar prioridad a una recuperación correcta y en su tiempo. Con De Jong no parece que esto cambie, principalmente porque llega muy justo a esta cita y, aunque es titularísimo para Xavi Hernández en estos momentos, su puesto lo puede ocupar otro.

Así, si no hay cambios drástico de última hora, De Jong se unirá a las bajas ya seguras de Pedri González, Ousmane Dembélé y Andreas Christensen. El canario va camino de dos meses lesionado, con una recaída incluida, y no llega a tiempo. Tampoco lo hará el francés, al que también se le detectó otra recaída y lleva desde finales de enero en el dique seco. El central danés fue el último en caer, a los pocos minutos de juego con Dinamarca, y estará fuera varias semanas.