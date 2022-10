Jon Rahm: «Igualar a Seve es para no tener palabras»

Jon Rahm se mostró satisfecho después de conquistar este domingo su tercer Open de España al imponerse con un dominio total y un recital en la última jornada para cumplir con su favoritismo. «Hacer una semana así ante este público es una gozada. No hay semana más divertida para mí que esta», aseguró.

«El ambiente ha sido increíble, el público español se hace notar, sólo faltaba Manolo el del Bombo», afirmó un Rahm que también confirmó su participación en la edición del año que viene.

Todos los focos estaban sobre el jugador de Barrika y el campeón del US Open el año pasado cumplió con su papel con autoridad. Rahm dejó una semana para el recuerdo por su juego y para la historia por su tercer título, igualando a sus 27 años el récord que tenía su ídolo Severiano Ballesteros. «Igualar uno de los récords de Seve tan pronto con la vuelta que he hecho es para no tener palabras», dijo al referirse a la leyenda española del golf.

Ganar en casa

«Es un poco agridulce porque es la primera victoria sin mi mujer y mis hijos. Aunque han estado viéndolo y he hablado con ellos, es la primera vez que no están aquí para celebrarlo conmigo directamente. Tengo aquí a mis padres, a mis amigos y bueno a mi equipo. Es increíble. Respecto a Seve, me alegra que haya sido una vuelta como esta. Si alguna vez lo hubiera soñado como igualar las victorias de Seve en España, haciendo mi vuelta mas baja en este campo, habría sido de esta forma. No puedo describirlo pero lo único que puedo decir que es cuando haces pequeños detalles bien. La verdad que ha sido un día espectacular».

Mejor semana del año

«Ayer dije que fue ‘organizada’, hoy ha sido bastante estresante hasta el hoyo 16. Estaba haciendo buenos swines, pero las cosas no salían. Luego he metido el putt del 6 y como he jugado desde entonces ha sido lo bueno».

Punto de inflexión en el hoyo 6

«Siempre tenéis que decir cuando hago ciertas cosas. Pues he metido ese putt porque me he enfadado. Lo que me ha venido muy bien ha sido tener el putt del hoyo 5. Un poco más corto, pero me ha dado mucha confianza. Y ahí ha sido cuando ha empezado el buen día».

Consejo a Alcaraz

«Lo que yo he pensado siempre es que ser el número 1 es consecuencia de lo que pasa día a día en esos partidos que tiene. Al final que se olvide de mantener porque si gana partidos, el número 1 es consecuencia de ello. Que siga entrenando como lo ha hecho hasta ahora. Lo difícil es mantenerse. Esta pregunta es más para Rafa (risas). El golf y el tenis son deportes diferentes. Para mantener el número 1 del mundo tendrás que jugar como el número 1 del mundo. Nada más. Cuanto más esté ahí, más se irá acostumbrando a la presión».

Importancia del putt

«Mi poderío es de tee a green, pero he estado putteando muy bien desde agosto, me he sentido muy cómodo y he tenido la suerte de meter esos ‘canutos’ del 6 y del 11, que son momentos que no esperas. He fallado pocos putts. He metido los cortos que me hacían falta para mantener el liderato y estaba tan cómodo hoy en el green. Estaba en mi salsa. Dias así se disfruta. La última vez que me sentí así fue en la Ryder».

Recuerdo a Barrenechea

Cuando gané aquí en 2019 conseguí un gran colchón de golpes hasta los últimos hoyos y me ‘paseé’ los últimos hoyos y como competidor creí que podía haber ganado por más. Hoy ha sido al revés. Me he acordado de un gran amigo que perdimos hace poco, que es Ramón Barrenechea. Fue una persona muy importante para la familia. Era uno más de nosotros. Alguien que hizo mucho por mí, por el golf en España. La verdad que es una gran persona que hemos perdido».

Próximo reto

No lo sé. Hay muchos, pero no te puedo decir uno, pero sería ganar el segundo grande. Ojalá ser el cuarto español en ganar en Augusta.

Victoria de López-Chacarra

«Lo estaba viendo esta mañana cuando estaba desayunando con la Fórmula 1. Estábamos esperando a que empezase y sí, estaba viéndolo. A ver, está jugando en el LIV Golf, sí, pero no deja de ser un jugador de 22 años español que no es culpa de nadie los problemas que haya creado cierta dinámica, pero es un español que se acaba de hacer profesional y en su quinto torneo ha batido a grandes golfistas. Y ganar como ha ganado. Ha jugado fantástico y no puedo decir nada más que enhorabuena. Digamos que cuando he salido hoy, quería que empezase el día con una victoria española y que terminase con una victoria española. Lo único que hubiera sido mejor es que Carlos Sainz hubiera ganado, pero por desgracia ha tenido un accidente. Lo único que puedo decir es enhorabuena».

Calendario

«No sé que voy a hacer mañana en el vuelo (risas), así que no se que te voy a hacer el año que viene. Todo va a depender de qué torneos sean esos cuatro que añadan. Una vez que lo sepamos será más fácil de decirte, pero no creo que cambie mucho a lo que ha sido hasta ahora. Quizás cambia una o dos semanas, pero será muy parecido».

Club de Campo

«Vine a jugar el lunes y me sorprendí de las buenas condiciones en las que estaba el campo. Hemos tenido la suerte de que hemos tenido un gran tiempo y han podido poner las calles y los greenes más firmes. Es un gran campo de golf. Algunos diseños de estos campos tan antiguos que te hacen pensar y pocas veces puedes utilizar la potencia que tenemos algunos para atajar un campo como este. Y si lo haces tiene que jugar muy bien al golf. Es algo que me gusta. Las dos veces que he ganado aquí ha sido así. porque he jugado muy bien y he tenido muchas oportunidades de birdie. Los años donde no vas recto es un campo que te va a penalizar mucho».

PGA y Circuito Europeo

«Me gustaría decirte que sí, pero no lo sé. Yo lo único que puedo hacer es pedir y hablar con ellos y esperar que algo pase. Con la historia que tiene España… que no tengamos un torneo más grande me parece un error bastante grande. Un país que tiene muy buen tiempo durante todo el año, que se come bien, se cuida bien a los jugadores… Nunca he entendido porque no han convertido un torneo aquí. Lo estoy intentando. Rory y yo lo estamos intentando para que podamos jugar en Europa y en Estados Unidos. Esperemos que uno de ellos pueda ser aquí. También se dice en París que me parece bien porque es un campazo y se lo merece. Me imagino que en el Reino Unido también. Yo lo sigo intentando».