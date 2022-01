Joao Félix vale ahora mismo la mitad de lo que costó al Atlético de Madrid en el verano de 2019. El portugués, tras brillar al máximo en el Benfica, fue una de las grandes apuestas del club colchonero por el que pagó más de lo que estaba estipulado en la cláusula de rescisión del futbolista: 126 millones de euros. Hoy, tras dos temporadas y media en las que el delantero aún no se ha terminado de ubicar en el Wanda Metropolitano, su valor ha caído hasta los 60 millones de euros, devaluándose más de un 50%.

El portugués está muy por debajo de las prestaciones que desea el Cholo Simeone, con el que tiene una relación difícil en el Atlético. Si por un lado el jugador desea tener mayor minutaje y ser más titular con los rojiblancos, el entrenador argentino considera que el luso no le da todo lo que le dan otros compañeros. La clase de Joao Félix es indudable pero el Cholo necesita más. Es principalmente por esto por lo que el técnico quiere nuevos juguetes.

«Simeone quiere prescindir de Joao Félix. Simeone quiere llevarse a Dybala, que acaba contrato con la Juventus el 30 de junio», desveló Eduardo Inda, director de OKDIARIO, en El Chiringuito de Jugones. La posibilidad de traer a su compatriota gratis el próximo verano seduce en demasía al Cholo, que con la incorporación de éste apostaría por la salida de Joao Félix, que no le termina de encajar en sus planes pese a su indudable calidad y el gran coste que supuso para el club su fichaje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de João Félix (@joaofelix79)

Joao Félix ha disputado hasta la fecha 94 partidos oficiales con el Atlético de Madrid en estos últimos dos años y medio que ha defendido la elástica colchonera, aunque solo en 58 de ellos fue titular el portugués. Anotó 22 goles y repartió 12 asistencias en 5.672 minutos de juego. Cifras alejadas al desembolso que se hizo por él. Su encaje con Antoine Griezmann no es el ideal para Simeone, se pisan, y es por eso que pretende traer a Dybala.

Esta temporada está siendo nuevamente muy irregular para él, también propiciado por algunas lesiones y su positivo por coronavirus. Este curso ha jugado 17 partidos y solamente siete fueron como titular. Acumula este curso solo tres goles y dos asistencias en poco más de 800 minutos. Además, otra muestra de que Simeone no termina de encontrarle su sitio es en las múltiples posiciones que ha jugado en estos partidos: delantero, mediapunta y ambos extremos. Más allá de la polivalencia que sí aporta, un jugador de su nivel debe anteponer su lugar al resto.

Es su rendimiento, tanto goleador como asistencial, y ese falta de protagonismo que le está dando el Cholo Simeone desde que llegó, es lo que ha hecho que el valor del portugués se divida a la mitad. El futbolista cuesta hoy 60 millones de euros según el portal especializado Transfermarkt, 60 menos de lo que le costó a las arcas colchoneras, el fichaje más caro de la historia del club. Joao firmó un contrato hasta 2026 y su descontento actual es notable.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de João Félix (@joaofelix79)

Sobre su adaptación y por qué se ha podido devaluar tanto lo explica muy bien un ex rojiblanco como Guilherme Siqueira en ESPN: «Creo que Joao Félix es un ejemplo más de que no basta con tener calidad. Simeone debe ver muchas cosas que puede aprovechar y eso es lo que debe pedir. La parte defensiva, la parte táctica, el propio juego del Atlético de Madrid es muy exigente y João venía del Benfica, donde es todo lo contrario, siempre con ganas de jugar con el balón en los pies. Simeone juega de otra manera y el jugador tiene que entender eso. Se ve que tiene mucha calidad, es un chico que con el balón es diferente, pero en el Atlético, si no corre, no defiende, a Simeone no le va a gustar. Da igual que cueste 1, 10, 100 ó 120 millones, si no haces lo que él quiere… Va a tener dificultades».