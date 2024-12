Los futbolistas suelen abrirse en canal en charlas con youtubers o creadores de contenido. Ha sido el caso de Jesé Rodríguez, al que pocas veces se había visto tan sincero como ahora. De hecho, el canario ha revolucionado las redes con algunas de sus declaraciones, especialmente cuando habla de las «mierdas» que se tomaban algunos de sus compañeros para rendir mejor.

El futbolista español de 31 años, que actualmente milita en el Johor Darul Takzim FC de la Superliga de Malasia, concedió una entrevista a Mowlihawk en la que habló sobre todo, aunque lo que más repercusión ha tenido es sin duda cuando tira de la manta sobre ese supuesto dopaje en el mundo del fútbol, un tema tabú que no suele tocarse.

«Había mucha gente que se metía mucha mierda para rendir. Eso antes no estaba tan controlado como ahora. No estoy criticando ni juzgando a nadie pero era así. Lo que pasa es que a lo mejor públicamente no salió», cuenta el canario, que habló también de sus inicios en el Real Madrid: «Pasé solo dos años en el Castilla. Debuté con 16, termino esa temporada, empecé la siguiente, en 2ºB, subimos a Segunda. Me iban a subir, pero dijo Floren (Florentino Pérez): ‘Déjalo que juegue otro año en Segunda porque es casi profesional’. Y al año siguiente estaba en el primer equipo. En Segunda superé el récord de goles de Butragueño. Había anotado 21 goles y yo marqué 22».

«Al año siguiente estaba en Las Palmas y me llama Karanka, que era segundo entrenador con Jose Mourinho y con el que me llevaba muy bien, para decirme que si estaba preparado para ir a la pretemporada. Acababa de llegar Mourinho y Karanka le dijo: ‘A este hay que llevarle’. Metí un gol con el pecho en China tras un centro de Di María de rabona y ese mismo año, con 18, debuté contra la Real. Salió Cristiano y entré yo. En ese momento me quería comer el mundo», relata Jesé Rodríguez.

Jesé Rodríguez: Mourinho y Ancelotti

El atacante agradece que Mourinho le diera la oportunidad: «Es un pedazo de entrenador. Listo y estratega. Se nota que tiene mucha calle. Pero con algunos jugadores chocaba porque tenía mucho carácter. Yo tuve un par de episodios de discusión, pero en plan jugador-entrenador, sin faltar el respeto, pero era un tío que le gustaba encararse. Le ponía la polémica, pero es buen tío. Me ayudó a mejorar mucho».

«Yo tuve la sensación de decir ‘voy a jugar yo y este no va a jugar’ antes de la lesión. Yo jugaba y Bale no jugaba. Costó 120 millones de euros y yo salí gratis. Él hablaba muy poco y en inglés. Ancelotti tuvo los huevos de sentarlo en el banquillo y ponerme. Otro entrenador a lo mejor no lo hace. A Florentino le gustaba mucho que los canteranos le solucionaran los partidos porque acababa diciendo: ‘Yo he apostado por ellos’», añade Jesé.

Sin embargo, una grave lesión de rodilla lo cambió todo. «Con el tiempo me di cuenta que ese día me cambió la vida para siempre. Fue uno de los peores días de mi vida. Antes de ello me sentía en el mejor momento de mi carrera. Sabía que si mantenía ese ritmo le podía discutir a cualquiera. Era joven y lo estaba haciendo muy bien en el mejor club del mundo, con la mayor presión. Florentino me llevó al mejor cirujano de Alemania. Pero cuando tuve la infección y me tuvieron que limpiar dos veces, dije: ‘Se acabó’. Cuando me empecé a encontrar mejor en mi último año con el Madrid se acababa la Liga», revela.

«Si hubiese querido me hubiera quedado en el Madrid, pero apareció la opción del PSG. Como no estaba teniendo muchos minutos pensé en irme a París porque iba a jugar y tener minutos. Encima estaba Emery de entrenador, que fue el que me llamó. El Madrid hizo muchos fichajes y quería ir a la Eurocopa con la Selección, porque ya estuve a punto de ir al Mundial de Brasil. Del Bosque me iba a llevar, pero me lesioné. Además, me mejoraban el contrato y pagaban mucho más. Y mira que en el Madrid, que cobrábamos cada seis meses, pagaban muy bien. Cobraba algo menos de cinco millones de euros brutos. La primera vez que vi un millón en la cuenta dije: ‘Agüita, ¿esto por meter goles?’», se sincera.

«En el PSG debuté dando el pase de gol de la victoria en el primer partido pero luego estuve dos meses KO por una apendicitis y en invierno me dijeron que me tenía que ir. Le dije a Emery que me sentía engañado. El presidente (Al Khelaifi) no me quería ver ni en pintura. No sé si le gustó más mi mujer que yo. No me dieron ninguna explicación. Podías cobrar mucho pero me trataron muy mal. Ahí me di cuenta que el Real Madrid es el mejor del mundo en todo. Me sentía tratando con un tío que es billonario y usa a los jugadores como si fueran chapas», desvela Jesé sobre su etapa en París.