Jenni Hermoso gana el premio Sócrates por su compromiso «contra las agresiones sexuales»

La gala del Balón de Oro ha contado con una sorpresa. Jenni Hermoso ha sido una de las galardonadas en la ceremonia celebrada en el Theatre du Chatelet. La jugadora de la selección española se ha llevado el Premio Sócrates, creado en el año 2022 y que reconoce el compromiso excepcional de los deportistas en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

En concreto, y según anunciaron los organizadores, este premio Sócrates premia a aquella persona que destaque por su compromiso social. El año pasado lo ganó Vinicius por su lucha contra el racismo, pero en esta ocasión se ha centrado en el compromiso «contra las agresiones sexuales». Y se lo han dado a Jenni Hermoso.

«Antes no era tan consciente de la responsabilidad que tenemos las futbolistas dentro y fuera del campo», comenzó la jugadora española, que explicó que su «sueño» es tener un fútbol que todas y todos se merecen.

Este premio llegaría más de un año después de que Jenni Hermoso protagonizara el movimiento #SeAcabó, tras el beso de Luis Rubiales en la final del Mundial y unos días antes de que se estrene el documental del mismo nombre en el que se cuenta todo lo que sucedió. El movimiento fue considerado el Me Too del deporte español, aunque sucedió el pasado año, por lo que no debería reconocérsele el galardón esta temporada.

La jugadora de la selección española ha sido una de las que ha formado parte de la expedición que ha partido en la mañana de este lunes desde Las Rozas, de camino a París. Se ha ido junto a Alexia Putellas, Mariona Caldentey y Patri Guijarro, nominadas al Balón de Oro que, presumiblemente, se llevará Aitana Bonmatí, ausente en esta concentración de España.

Con motivo del Balón de Oro, han ido a París las tres internacionales que están concentradas con la Selección, pero la gran sorpresa ha sido la presencia de Jenni Hermoso. La veterana futbolista no está en la lista de 30 nominadas facilitadas por France Football para optar al galardón. Pese a ello, ha viajado junto a sus tres compañeras que sí que lo están.

El motivo de su viaje se debía a que iba a ser premiada por France Football y UEFA con uno de los galardones de la gala. Es la tercera ganadora en la historia del premio, puesto que se creó en 2022 pasado para honrar la memoria del histórico delantero brasileño. El pasado año, fue entregado a Vinicius, por el proyecto del Instituto Vini que regenta el futbolista en Río de Janeiro. Allí, ayuda a centenares de niños desfavorecidos y busca ser una herramienta para fomentar los primeros años escolares de los menores.

Jenni Hermoso: Premio Sócrates y documental

El Premio Sócrates le llega a Jenni Hermoso justo antes de que se estrene en Netflix un documental sobre el beso de Rubiales. La plataforma de contenidos ha anunciado el estreno de un reportaje sobre la selección española femenina, centrado en lo sucedido desde el conflicto de las 15 rebeldes hasta el Mundial del pasado año, cuando el que era presidente de la Federación le dio el famoso pico a la jugadora.

Bajo el título #SeAcabó: Diario de las campeonas, se estrenará el próximo 1 de noviembre la historia reciente de la selección española femenina, que se proclamó campeona del mundo en Australia y Nueva Zelanda en 2023, pero que se vio inmersa en una enorme polémica por lo sucedido con el entonces mandatario del fútbol nacional.

«El beso solo fue la gota que colmó el vaso. El camino desde la carta de Las 15 hasta el Mundial, contado de primera mano por algunas de las campeonas. #SeAcabó: Diario de las campeonas llega el 1 de noviembre», ha revelado en sus redes la plataforma, anunciando el documental que protagonizarán tanto Jenni Hermoso como el resto de las campeonas del mundo.