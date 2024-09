Jennifer Hermoso se harta y denuncia los ataques que recibe: «Lo tengo claro, tienes pito…»

Jennifer Hermoso lleva en el ojo del huracán mediático desde su lamentable episodio con Rubiales el día que la selección española femenina se proclamó campeona del mundo. Aquella fatal imagen y todo lo que se desencadenó después ha provocado que la futbolista madrileña haya contado con el apoyo de miles de personas pero también que, desafortunadamente, aparezcan seres que aprovechar para vomitar su ira o su frustración contra ella aprovechando el anonimato y la impunidad que otorgan las redes sociales.

La jugadora y una de las capitanas del equipo nacional español lleva tiempo denunciando el acoso que sufre y ahora ha dicho basta. Ha decidido hacer público un audio que ha recibido cuyo contenido no puede ser más bochornoso, como prueba de los muchos que tiene que aguantar y soportar. «¿Pero tú tienes pito? Es que no me queda claro. Yo supongo que sí por los tatuajes que llevas en el brazo, que pareces mi padre», comenzaba el desolador mensaje de voz.

«Estás levantando la copa del mundo como si fuera un trozo de morcilla… ¿Tú eres tonta o eres subnormal? Yo quiero que me lo expliques. A mí, un calvo como Rubiales me da un beso y es que me vuelvo gay nada más para que me entierre en dinero: y venga dinero, y venga dinero… Y encima te quejas. Tú lo que eres es tonta. Ese es el problema que tienes, que eres subnormal. Yo le doy un morreo y me saco el co** ahí. Te dice: ¿un piquito? Y tú se lo das y ahora te quejas. Tienes el c*** como una puerta, asquerosa», rezaba el audio completo, de 41 segundos, que un hombre dedicaba a Jennifer Hermoso.

La jugadora, que recaló en la liga mexicana una vez abandonó España para proseguir su carrera, ha decidido dar un paso adelante y poner en conocimiento de todos el trato que recibe por parte de algunas personas, algo que no ocurría antes del episodio con Rubiales que aún está a la espera de que se celebre el juicio.

Jennifer Hermoso triunfa en México

La madrileña es considerada una auténtica estrella en México y, aunque ahora milita en las filas de Tigres, su primer equipo en aquellas tierras fue Pachuca, donde recibió una calurosa y multitudinaria bienvenida de parte de su afición. Mientras, Montse Tomé sigue confiando en ella para las convocatorias de la selección española a pesar de que ya no compita en el fútbol europeo, que históricamente tiene más nivel que otras ligas del resto del mundo.

Si bien es cierto que la ascendencia y el peso de Jennifer Hermoso en el equipo nacional es enorme debido a la gran trayectoria que acumula, en los últimos encuentros ha perdido algo de protagonismo al comenzar desde el banquillo, algo que no ocurrió en el Mundial que acabó coronando al equipo que dirigía, por entonces, Jorge Vilda. A nadie se le escapa que, a sus 34 años, la madrileña está ante los últimos coletazos de su carrera futbolística, por lo que el fútbol y el estilo de juego mexicano, más ralentizado, le viene como anillo al dedo.