El jefe de Red Bull se mofa de Mercedes por elegir a Ocon antes que a Verstappen en 2014

Con el tercer título de Fórmula 1 de Max Verstappen, todavía reciente, el asesor de la escudería Red Bull, Helmut Marko, le recordó a su archienemigo en Mercedes, Toto Wolff, cuando en 2014 se decantó por fichar a Esteban Ocon en vez de por el holandés. Al director ejecutivo de la marca alemana no le atraía en su momento la figura emergente del ya tricampeón del mundo y dejó escapar una oportunidad de oro.

En su lugar, fichó a Ocon, un piloto que actualmente compite con Alpine alejado de las posiciones más altas del Mundial. «En su día, el señor Wolff no compartió mi euforia sobre Verstappen al principio. Cuando hice la comparación con Senna incluso Berger me dijo que se acabó. En ese momento, Wolff decía que el talento no era reconocible y se llevó a Ocon a su equipo», dijo Marko.

En su momento, una de las figuras más icónicas en el mundo de la Fórmula 1 como es Wolff, no supo ver uno de los mayores talentos que se han visto en la historia de este deporte y eligió al francés, que además tenía un año más. Desde entonces, Ocon nunca ha quedado por encima de Verstappen en ninguna clasificación general, demostrando el desacierto de Mercedes en su momento, ya que su nivel es claramente inferior.

Pero ese no fue el único ataque de Marko a Wolff. Recordemos que el último Gran Premio en Qatar fue bastante accidentado para Mercedes porque sus dos pilotos se chocaron en la salida y supuso el abandono de Lewis Hamilton. En cambio, George Russell pudo continuar y llegó a quedar segundo.

Hamilton abandonó en Qatar

Es por ello que el austriaco, mirando de reojo la clasificación, le dedicó más palabras al team manager de Mercedes: «El temor de la segunda posición de Sergio Pérez en el Mundial en realidad es muy concreto. Sin el accidente en la salida, Hamilton habría recuperado unos 15 puntos. Wolff quizá estuvo muy enfadado por el toque entre sus dos pilotos mientras trabajaba desde casa. Ahora, Hamilton está empezando a admitir errores como el de Catar», señaló en una entrevista concedida a Osterreich.

Y es que, indirectamente, Hamilton le hizo un favor a Red Bull. Pese a que la escudería austriaca ya tiene en sus manos el título de constructores, alberga un último sueño para este Mundial y no es otro que ‘Checo’ Pérez conserve la segunda posición. Separados por 30 puntos, mexicano y británico pelearán en las cinco últimas carreras por ser el segundo mejor piloto de 2023 y la emoción por la lucha entre estos dos grandes equipos está servida.

Título de Verstappen y sequía de Ocon

Además, Marko tiró de la ironía que le caracteriza para describir cómo vivió el tercer Mundial de su mejor piloto, Verstappen. «No celebré el título de Verstappen en el avión de vuelta de Qatar, me dormí enseguida, ni tan siquiera me di cuenta en el momento en el que despegamos. El calor de allí también me afectó, pero el lunes a las siete de la mañana ya estaba de vuelta en la oficina», desveló.