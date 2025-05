Jaume Munar estalla contra el público francés de Roland Garros: «Esto es un circo»

Jaume Munar cayó en segunda ronda de Roland Garros ante el ídolo local Arthur Fils en cinco sets (6-7, 6-7, 6-2, 6-0 y 4-6) en mitad de una enorme bronca con el público francés. El tenista balear no se cortó ni un pelo ante el comportamiento de las gradas en un día en el que influyeron decisivamente para acabar con su intento de remontada en París. Además, acusó a su rival de hacer trampas durante el encuentro.

«Voy a ser muy sincero. A mí que animen al otro me parece perfecto, estoy muy curtido en eso y no me molesto. Lo que es una falta de respeto absoluta es no parar de cantar, gritar tonterías e interrumpir constantemente porque impiden que el juego avance y se desarrolla con normalidad. Se dedican a montar un show muy divertido para la gente, pero no se dan cuenta de que estamos haciendo nuestro trabajo. Es el público más molesto y fanático del mundo, aquí pesa demasiado la bandera», dijo muy cabreado Munar.

El tenista, de 28 años, igualó su mejor resultado en Roland Garros, pero se quejó amargamente por la influencia del público en un encuentro que se embarró. «En Nueva York y Australia entienden el deporte de otra manera. Pueden animar mucho y tener un sentido del espectáculo, pero nunca faltan el respeto a los jugadores. En este torneo, es necesario que la gente se calme un poquito porque esto es un auténtico circo», añadió el tenista número 57 del mundo.

Jaume Munar señala las trampas

Además, Jaume Munar no se cortó ni un pelo a la hora de acusar a su rival de hacer trampas en el encuentro al pedir la asistencia médica de forma indebida. «Fils fue atendido por el médico debido a una supuesta lesión de espalda, pero estoy convencido de lo que sufrió eran calambres. En ese caso, no podría haber sido atendido. No me molestó ese parón, pero eso es así», apuntó.

«Si tú tienes una lesión real no juegas el quinto set como él lo ha hecho. Yo he sufrido muchos calambres a lo largo de mi carrera, sufrí muchísimo por ello y sé perfectamente cómo funciona el tema. Tienes un bajón enorme durante un rato y cuando ya no te ves competitivo y das el partido por perdido, la tensión baja, los calambres remiten un poco y vuelves a tu nivel. Además, le he visto bebiendo jugo de pepinillo en los últimos parciales, así que está claro lo que ha ocurrido», zanjó el jugador criado en la Academia de Rafa Nadal en mitad de un tremendo disgusto.