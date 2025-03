La izquierda vuelve a rabiar contra el Rayo Vallecano por recordar que la pandemia empezó el 8M

El Rayo Vallecano ha vuelto, por quinto año consecutivo, a hacer rabiar a la izquierda más radical de este país con su recuerdo a las víctimas de la pandemia que comenzó en este 8 de marzo, día de la mujer. La entidad madrileña, presidida por Raúl Martín Presa, no dudó en volver a publicar este mensaje que saca todos los años a primera hora tras el terrible Covid-19 que azotó al mundo hace cinco años.

«Nuestro recuerdo y emocionado homenaje a las víctimas de la COVID-19 y nuestra solidaridad con sus familiares y amigos, cuando se cumplen cinco años del inicio de las complicaciones de la terrible pandemia en nuestro país», publicó el Rayo Vallecano junto a una fotografía del estadio de Vallecas junto al lema de «nunca os olvidaremos».

Y es que el Rayo, con este mensaje en redes sociales, entiende que fue el 8 de marzo de 2020 el inicio de la terrible pandemia en nuestro país. Una fecha que el club vallecano quiere recordar cada año con pesar para que todas las víctimas que durante esos meses se perdieron no queden en el olvido.

Pero la izquierda de nuestro país ha vuelto a entender este mensaje, como pasa cada año, como un ataque al 8M, día de la mujer. Innumerables mensajes en redes sociales han criticado al club madrileño por este tuit. Criticando además que no hacían ninguna mención al día de la mujer. Pero todos haters de la extrema izquierda han quedado retratados cuando a mediodía de este sábado, el Rayo Vallecano ha publicado una fotografía en redes de su equipo femenino con el siguiente mensaje: «Feliz Día Internacional de la Mujer».

«Todos los años vais a tener que poner este vergonzoso mensaje. Antes nos indignaba, porque está hecho con muy mal fe, ahora sólo nos da pena. Quitad la maldita lona», contestaba un usuario en redes sociales a la publicación del Rayo Vallecano. «De verdad Raúl Santiago, no estás bien. Asúmelo, no pasa nada, no estás bien. Eres un mamarracho que no está bien. Busca ayuda», añadía otro. «¿No os cansáis de hacer el ridículo año tras año?», completó otro.

El Rayo visita el Bernabéu este domingo

Un Rayo Vallecano que visita este domingo el Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid en la jornada 27 de la Liga. Un partido complicado e importante para el cuadro vallecano, que llega con bajas para disputar este derbi madrileño. Un Iñigo Pérez, entrenador rayista, que ya sabe lo que es pararle los pies al conjunto blanco.

El entrenador del Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, garantizó este sábado que el hecho de enfrentarse con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu no va a hacer variar su forma de jugar ni su identidad porque «es algo que no se puede perder» y consideró que el conjunto madridista tiene «respeto» hacia los franjirrojos por la temporada que está haciendo.

«Habrá días que uno se vea más guapo, más feo, que te vistas de una forma u otra, pero nuestra identidad no se puede cambiar. Iremos al Bernabéu intentando que nuestra gente nos reconozca. Será un partido difícil, pero intentaremos mantener la identidad. Llegamos en óptimas condiciones», subrayó Iñigo Pérez en rueda de prensa en la ciudad deportiva del Rayo después del último entrenamiento previo al partido de este domingo.