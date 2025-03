El momento en que las ‘escoltas’ de Irene Montero intentan echar a la reportera de OKDIARIO

Una turba de feministas radicales han intentado impedir de forma violenta que la reportera de OKDIARIO, Laura Fernández, pregunte a la líder de extrema izquierda Irene Montero. Entre empujones y gritos de «¡eh, eh!» han echado a la periodista de la zona donde se encontraba la eurodiputada de Unidas Podemos. «¡Mentiras! ¡son todo mentiras!», ha gritado alterado un hombre de avanzada edad contra la profesional.

Las imágenes que ha captado este medio no dejan lugar a dudas: el pacifismo y la tolerancia que supuestamente defienden los movimientos feministas brillan por su ausencia cuando los manifestantes localizan un micrófono de OKDIARIO. «Sois feministas y antirracistas y yo soy mujer y mexicana», denuncia Fernández ante los insultos de varias mujeres. «Vergüenza te tendría que dar de apoyar al machismo», increpa una señora mientras otra intenta tapar la cámara de OKDIARIO con un paragüas. «Vergüenza les tendría que dar a ustedes de no dejar trabajar a una mujer», responde la periodista quien ha advertido sobre la falta de eficiencia de los cordones humanos en la manifestación feminista. «Si os fallan los cordones humanos y yo me he podido colar, normal que se os cuelen acosadores sexuales», ha dicho la periodista mientras es insultada a pocos centímetros por varios seguidores de Irene Montero visiblemente exaltados.

El tono de esta manifestación convocada por la extrema izquierda, y que ha encabezado Irene Montero, ha sido en todo momento de violencia hacia la prensa libre. El periodista Cake Minuesa también ha sido agredido mientras intentaba cubrir esta concentración que lucha supuestamente contra la violencia. Concretamente han sido dos manifestantes quienes han atacado al profesional y a su cámara con un paraguas cuando hacían su trabajo en la marcha del 8M. Todo esto mientras otros asistentes les increpaban y les decían que se marcharan. La agresión ha obligado a intervenir a varios agentes de la Policía Nacional, que han alejado a Minuesa de la zona.

El reportero fue agredido cuando se acercó a preguntar por una pancarta que con un mensaje sobre la «explotación de la mujer» que portaba un grupo de manifestantes en la marcha de este 8M. Los dos hombres han atacado a Minuesa y a su cámara «directamente» y sin mediar palabra, tal y como denuncia el periodista, que tuvo que defenderse con su propio paraguas de los golpes.

Los manifestantes increparon a Minuesa mientras este abandonaba el lugar con gritos de «¡Fuera!». El reportero de OKDIARIO intentó explicar que estaba trabajando y ejerciendo su derecho a la libertad de información y una mujer le contestó: «Una puta mierda, te vas a trabajar a otro lado».