Ancelotti: «En el Real Madrid no hay envidias»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará en el estadio Santiago Bernabéu a Real Madrid y Rayo Vallecano. Los blancos necesitan ganar para continuar enganchados a la Liga, donde ahora son terceros. El italiano hará rotaciones en el once pensando en el encuentro de Champions contra el Atlético.

«El Rayo lo está haciendo muy bien. Es un equipo valiente y nos va a exigir mucho. Sumar puntos sería vital. Creo que estamos bien y hemos recuperado. Ojalá pueda salir un buen partido», comenzó Ancelotti analizando el encuentro. «Me gustaría saber la información que le llega a los jugadores cuando no están aquí, pero tengo la idea clara. La relación personal es muy importante, además de la profesional», comentó.

Sobre el equilibrio del ataque, comentó lo siguiente: «No hago un balance de cada partido. A veces destaca uno y otras veces otro. Quiero estar centrado en el equipo. Para mí es importante que todo el equipo trabaje bien, a nivel ofensivo y defensivo. No hay envidias en el equipo, por lo que si Rodrygo destaca más los otros están contentos».

Ancelotti también habló de Valverde, de su estado físico y su posición: «Está bien y disponible. Ha llegado justo al partido contra el Atlético. Ha mejorado y está en una buena condición. Yo sé donde le gusta menos, que es como extremo derecho. Le gusta mucho jugar como pivote y como lateral. Es el mejor lateral del mundo y el mejor medio del mundo, pero creo que su carrera es en el medio».

El italiano habló de su relación con Florentino Pérez: «Le he felicitado y le he dicho que disfrute de este día. A mí no me pide nada especial, sólo que ganemos los partidos y los títulos. El regalo que le podemos hacer, pequeño, será mañana. Ojalá le regalemos algo a final de temporada».

«Me ha decepcionado el partido contra el Sevilla porque veía que el equipo estaba en un buen momento y no lo esperaba. No creo que los jugadores elijan los partidos, pero en un momento tan exigente como este es imposible pensar que todos los partidos se puede estar al cien por cien. Ojalá podamos volver a la buena línea que hemos tenido antes del partido contra el Betis», comentó.

«Estamos listos para pelear todos los partidos y competiciones teniendo en cuenta el desgaste. Estoy tranquilo para el encuentro de mañana porque hemos tenido cinco días de descanso. No estamos en la situación ideal, pero sí cerca», aseguró.

Sobre el momento de Camavinga, comentó que «no ha tenido continuidad». «Ha tenido dos lesiones importantes. Ahora está poco a poco mejorando y subiendo su nivel. Le ha dolido la espalda, pero ha aguantado por el equipo».

Ancelotti analizó el momento de Mbappé: «Lo que vemos que contra el Atlético no hizo lo mismo que contra el City. A nivel general estamos contento con él. El partido del martes no fue su mejor versión. Esto es normal en este momento con jugadores de calidad. Esto es algo genético. El que tiene más calidad tiene más complicado tener continuidad. Si estamos en octavos de Champions es en parte por él. Sumará mucho a final de temporada».

«Si no marca la diferencia hay que correr. Si no corres hay que marcar la diferencia. Valverde puede correr y marcar la diferencia», comentó. Sobre Rodrygo, reconoció que lo está haciendo «muy bien». Por último, habló de Modric y su nivel: «Puede jugar mañana y el miércoles. No tiene problema de recuperación. No me sorprende porque veo lo que hace todos los días y como se prepara. Es un ejemplo que los jóvenes tienen que seguir».