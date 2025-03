Irene Montero rabia por la absolución de Dani Alves: «Violencia institucional y justicia patriarcal»

Irene Montero, ex ministra de Igualdad y actual eurodiputada de Podemos, ha rabiado por la resolución en la que se absuelve a Dani Alves, ex futbolista del Barcelona, de delito de agresión sexual. «Es un claro ejemplo de violencia institucional y de justicia patriarcal», ha comentado en un vídeo Montero, a quien no le ha gustado nada esta resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

«La sentencia que absuelve a Dani Alves alegando que la víctima no es creíble es un claro ejemplo de violencia institucional y de justicia patriarcal que desprotege a las mujeres y, como dice la ONU, mantiene la cultura de impunidad de los agresores. Una y mil veces: solo sí es sí», ha asegurado Montero en un mensaje en la red social X (antiguo Twitter).

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) revocó este viernes la condena de cuatro años y medio de cárcel a Dani Alves, ex futbolista del Barcelona, por agresión sexual. El brasileño, que lleva un año en libertad provisional, llegó a estar varios meses en prisión por la supuesta agresión sexual a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona en el año 2022, por la que ahora queda absuelto.

Dani Alves fue condenado por la Audiencia de Barcelona a cuatro años y medio de prisión, de los que cumplió varios meses tras lograr la libertad provisional, así como también fue condenado a no acercarse al domicilio o puesto de trabajo de la víctima a menos de 1.000 metros y comunicarse con ella por cualquier medio por tiempo de 9 años y 6 meses.

Irene Montero rabia por la absolución de Dani Alves

Para Irene Montero, esta sentencia sitúa la responsabilidad en la víctima, «diciendo que la víctima no es creíble». «Las mujeres mentirosas otra vez como relato de la justicia patriarcal y obviando el hecho de si hubo o no consentimiento en la relación sexual, que es lo único que debería ser importante para determinar si ha habido agresión sexual», ha indicado la ex ministra de Igualdad.

Igualmente, Montero ha compartido en el mismo mensaje una publicación de ACNUR sobre los estereotipos y los prejuicios de género en el sistema de justicia y la importancia del fomento de la capacidad. Según el texto, «con frecuencia, los jueces adoptan normas rígidas sobre lo que consideran un comportamiento apropiado de la mujer y castigan a las que no se ajustan a estos estereotipos».

Según la eurodiputada de Podemos, «hay muchos hombres que, a pesar de ser agresores, mantienen su impunidad y sus posiciones de poder, entre otras cosas, debido a la existencia de una justicia patriarcal que desprotege a las víctimas y garantiza esa cultura de impunidad para los agresores». «Y encima después nos dicen que si de verdad hemos sufrido una agresión sexual, denunciemos en la policía o en el juzgado porque esa es la única forma de ser creíbles. Pues una y mil veces, por mucho que cuestionen nuestro derecho a la libertad sexual, hay que volver a decirles que sólo sí es sí», ha añadido.