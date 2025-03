La abogada de Dani Alves celebra su absolución: «Por fin se hace justicia»

La abogada de Dani Alves, Inés Guardiola, ha celebrado la noticia de su absolución. El ex jugador del Barcelona es libre después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le haya absuelto este viernes del delito de agresión sexual. Guardiola se mostró muy feliz tras recibir la confirmación por parte del TSJC de que su cliente había sido absuelto y declaró que «por fin se ha hecho justicia».

Guardiola saltó a la fama por conseguir sacar a Dani Alves tras pasar 14 meses en la prisión de Brians 2. El ex futbolista había sido condenado por la Audiencia de Barcelona a cuatro años y medio de prisión por un delito de agresión sexual a una joven en la discoteca Sutton. De los cuatro cumplió 14 meses antes de obtener la libertad provisional, así como también fue condenado a no acercarse al domicilio o puesto de trabajo de la víctima a menos de 1.000 metros y comunicarse con ella por cualquier medio por tiempo de 9 años y 6 meses.

Sin embargo, ahora la sala de apelaciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revoca esa condena de la Audiencia de Barcelona y absuelve por unanimidad a Dani Alves del delito de agresión sexual. Esa sala del TSJC, compuesta por tres mujeres y un hombre, explica ahora que el testimonio de la joven «no es suficiente» para mantener la condena a Dani Alves y que en este caso, que fue muy mediático, debe preservarse el derecho a la presunción de inocencia.

Tras conocer la sentencia, Inés Guardiola rompió su silencio y celebró la noticia de la absolución de su cliente declarando que se había hecho «justicia». «Estoy con Dani Alves. Estamos muy felices. Es inocente. Se ha demostrado. La justicia ya ha hablado», ex La letrada explicó que tanto ella como su cliente esperaban que le absolviera. Guardiola también comentó que no ha leído la «extensa sentencia y sabe que no es firme, y al ser preguntada por si tienen previsto solicitar alguna indemnización, prefirió no dar detalles porque aún no puede decirlo.