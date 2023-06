La intrahistoria detrás de la entrevista en un vis a vis a Dani Alves: «Has mentido mucho»

Dani Alves concedió su primera entrevista tras cinco meses en prisión después de ser acusado de violar a una joven en una conocida discoteca de Barcelona. El futbolista brasileño, que insiste en su inocencia, no se había pronunciado hasta la fecha, pero ha decidido romper su silencio y ofrecer por primera su versión de los hechos a Mayka Navarro, colaboradora de El Programa de Ana Rosa.

Pero, ¿cómo consiguió la periodista entrevistar a Dani Alves en la cárcel? «En los últimos tiempos le mostré por cartas y otros sistemas mi voluntad de entrevistarle, como hago con otros muchos presuntos. Y él de todo el centenar largo de peticiones de entrevistas que tenía autorizó que fuera yo la que le entrevistara», contó Mayka Navarro en El Partidazo de Cope.

No pudo grabar la entrevista

«Le solicité al director de la cárcel entrar con grabadora, lo que ocurre es que la petición con grabadora ya implicaba otra petición más complicada a Instituciones Penitenciarias. Al final conseguí una autorización para tener un vis a vis con Dani Alves, que finalmente fue una comunicación en locutorio con una mampara. Él con un teléfono y yo con un auricular…. con folios, bolígrafo y a tomar nota», añade la periodista.

«Yo le repregunto, le digo ‘has mentido y has mentido mucho…’. Él lo asume, me dice que en ese momento no midió ninguna consecuencia y que su única intención en ese momento era salvar su matrimonio», explica Navarro, que se defiende de las críticas por haber entrevistado a Dani Alves en la cárcel: «Es indescriptible la caña que me han dado. Alguien tiene que contar lo que ocurrió ese día en la discoteca y con rigor y la profesionalidad del periodista. Me ha tocado entrevistar a un presunto violador pero la gente me acusa de blanqueo».