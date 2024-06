El Inter de Miami sigue imitando al Barcelona y ficha a dos directivos de Bartomeu

El Inter de Miami no sólo está acogiendo a un buen números de ex jugadores del Barcelona sobre el terreno de juego, sino que también está aprovechando fugas y marchas de la cúpula del Barça, ambos de la era del anterior presidente, Josep Maria Bartomeu. El club americano anunció las incorporaciones de dos co-presidentes, Raúl Sanllehí y Xavier Asensi.

«Inter Miami CF anunció hoy el nombramiento de Raúl Sanllehí y Xavier Asensi como presidentes adjuntos de la organización. Sanllehí ejercerá como Presidente de Operaciones Futbolísticas y Asensi ejercerá como Presidente de Operaciones Comerciales. Los Copresidentes reportarán directamente al Gerente General Jorge Mas», escribía el club de Florida en un comunicado oficial anunciando ambas incorporaciones.

Ambos nuevos presidentes adjuntos del Inter de Miami tienen un importante pasado en el Barcelona. Por ejemplo, Sanllehí fue director de fútbol del club culé entre 2008 y 2019, más de una década en un puesto de gran importancia en la entidad, sobre todo teniendo en cuenta que fueron algunos de los mejores años deportivos del Barça. Por su parte, Asensi lleva en el Inter desde el pasado 2021, tras abandonar el Barcelona, aunque lo había hecho en un cargo inferior, ahora reconocido como co-presidente.

«Desarrollar una cultura de campeonato requiere gran talento y trabajo duro tanto en el campo como dentro de la organización que apoya a nuestros jugadores», explicaba Jorge Mas a los medios del club tras el nombramiento de ambos ejecutivos: «Quiero darle la bienvenida a Raúl a nuestro viaje para construir un club del que nuestros aficionados puedan estar orgullosos y esperamos continuar trabajando con Asensi».

Inter Miami CF Appoints Raúl Sanllehí and Xavier Asensi as Co-Presidents.

The Club is thrilled to name Raúl Sanllehí as President of Football Operations and Xavier Asensi as President of Business Operations.

Together they will lead us as we continue to build a Club our fans are…

