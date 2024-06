Messi: «Me retiraré en el Inter de Miami»

Leo Messi se encuentra concentrado con Argentina para disputar la Copa América. El astro argentino, con sus ocho Balones de Oro en su haber, un Mundial y una Copa América, afronta sus últimas temporadas como futbolista. Así lo ha reconocido en su última entrevista desde el país sudamericano, donde ha reconocido que el Inter de Miami será su último club, además de tener «miedo» por la retirada.

«Creo que Inter de Miami será el último equipo en el que juegue, hoy en día es así», comentó el futbolista del Inter de Miami desde su país. Existían numerosos rumores que le situaban de regreso en Argentina para retirarse en el club de sus inicios, en Newell’s, pero todo hace indicar que no cumplirá el sueño de millones de argentinos, que es el de verle de regreso en su país.

«Aún no estoy preparado para dejar el fútbol, toda mi vida hice esto, me encanta jugar con la pelota, en los entrenamientos, en los partidos, el día a día. Tengo un poco de miedo a que se termine todo», añadió Messi. «Fue un paso dejar Europa para venir a Estados Unidos. Ser campeón del mundo me ayudó mucho a ver las otras cosas de otra manera», dijo el argentino sobre el Mundial de Qatar donde se proclamaron campeones.

Cabe recordar que, a día de hoy, Messi tiene contrato con el Inter de Miami hasta el 31 de diciembre de 2025, pero todavía no se ha manifestado sobre si alargará su vínculo o si, por el contrario, colgará las botas. Su gran amigo y compañero Luis Suárez también reconoció recientemente en una entrevista que el equipo de Florida también será su última experiencia como profesional.

Y es que Leo Messi ha conseguido tener un retiro en el fútbol a la altura de su leyenda, que es hacerlo junto a sus grandes amigos y sus respectivas parejas en un lugar idílico como Miami. Junto a Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez, el argentino está disfrutando del fútbol. «Actualmente no lo pienso, intento disfrutarlo todo porque soy consciente de que cada vez falta menos y lo paso bien en el club y en la selección con la suerte de jugar con mis compañeros y amigos. Disfruto de los pequeños detalles que se que cuando no juegue más voy a extrañar», comentó en una entrevista para ESPN Argentina.

Messi y la MLS

Desde que Leo Messi aterrizó en Estados Unidos, han sido multitud de personalidades las que se han acercado a ver algún partido del Inter de Miami en la MLS. Desde el mundo del deporte como Lebron James, Tom Brady o Serena Williams, pasando por Hollywood como Leonardo Di Caprio o ‘celebrities’ como Kim Kardashian.

El interés por ver a uno de los mejores jugadores de la historia ha sido total en su primera temporada con el Inter de Miami. El argentino, además, ha mostrado una imagen más cercana y familiar a los aficionados cuando ha sido cazado en las calles de Miami. Y es que, junto a su familia, está pudiendo tener una vida más tranquila que la que llevaba en Barcelona o París.