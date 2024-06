Lamine Yamal ha roto esta temporada como uno de los futbolistas más prometedores de cara al futuro. Con sólo 16 años, ha jugado 50 partidos en su primera campaña entera con el Barcelona, en los que ha marcado siete goles y repartido siete asistencias. Su calidad, talento y esa zurda que le hace dejar atrás a sus oponentes con una facilidad pasmosa, ha hecho que tanto los medios de comunicación como miles de aficionados comparen a Lamine Yamal con Leo Messi, la gran leyenda del club azulgrana.

Sin embargo, en su última entrevista ha reconocido que no le gusta que le asemejen al argentino y ha rechazado cualquier tipo de comparación con él, explicando además que «en la prensa un día te ponen como el nuevo Messi y al siguiente dicen que tienes que dejar de jugar». Es cierto que a nivel mediático siempre se tiende a magnificar explosiones como la de este tipo, pero tampoco deja de serlo que nunca un jugador había llegado tan rápido a convertirse en un fijo en un equipo como el Barça y en la selección española.

El extremo derecho está a las puertas de su primera Eurocopa, la que disputará en Alemania a partir del próximo 15 de junio, día en el que España debutará ante Croacia (18:00 horas). Yamal lleva unos días concentrado en Las Rozas junto al resto de convocados por Luis de la Fuente, pero este martes se publicaban unas declaraciones en las que relataba una curiosa anécdota de su primer día con la selección.

«El primer día que entrené con ellos, dejé mi mochila en la silla que me habían dado, porque los jóvenes no teníamos taquilla, me puse las botas y me fui al gimnasio, porque no quería estar ahí, me daba vergüenza», confesó el jugador del Barcelona, que también analizó la temporada de su club en su entrevista con GQ, revista de la que ha sido el protagonista de su portada de este mes de junio.

La mala temporada del Barça

«Tenía las expectativas más altas, porque en el Barça no llevarse ningún título es algo duro. Yo creo que hemos tenido muchos altibajos, sobre todo en la Liga. Y no hemos sabido ser constantes. Para ganar la Liga, la Champions League, la Copa del Rey o la Supercopa de España hay que ser constante, y eso es lo que nos ha faltado. Me baja bastante la nota el hecho de que no hayamos ganado nada, la verdad», dijo.

Volviendo al asunto del torneo internacional de este verano, Yamal dejó claro cuál es su única intención y la del resto de la selección: «Tenemos mucha ilusión porque al final somos todos muy jóvenes. Para bastantes de nosotros es nuestra primera Eurocopa. Tengo mucha ilusión de poder jugar con mi selección y darlo todo. Y ojalá ganarla».

Lamine Yamal habla de la comparación con Messi

Por último, Yamal no se escondió a la hora de denunciar lo que sucede en los estadios de España con el racismo. Él, que es de origen marroquí, ha sido testigo desde la distancia de los múltiples ataques racistas que han recibido jugadores como Vinicius Junior como Nico Williams, unos episodios de los que afirmó que no les encuentra «sentido».

«Yo creo que es algo lamentable y que no puede suceder. Antes sí que se tomaba como algo normal, que es algo que tampoco puedo entender, pero es que ya no puede pasar más. Yo creo que la Liga tomará medidas para que no vuelva a pasar. Al final, que tú estés practicando un deporte y que alguien te venga a ver y te insulte, pues hombre, tampoco es algo normal, pero se puede entender que sea la reacción de un espectador. Ahora, que te insulten por tu color de piel, la verdad, yo no le encuentro sentido», finalizó.