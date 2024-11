El infame ataque del Barcelona al VAR tras pagar 18 años a Negreira: «No ha arreglado los problemas»

El Barcelona sigue dándole vueltas al gol anulado a Lewandowski contra la Real Sociedad. El director deportivo del club, Deco, ha hablado sobre lo sucedido en San Sebastián y ha lanzado un ataque al VAR: «Creo que el VAR, y no es por lo de este partido, aún no ha arreglado los problemas que en teoría iba a arreglar». Cabe recordar que, mientras que el portugués estaba en activo y jugaba en el Barça, el club tenía a sueldo a Enríquez Negreira, al que pagó durante –que se sepa– 18 años. Ahora, se queja de la tecnología, cuando en lo que va de temporada se han invalidado un total más de una decena de goles a sus rivales por fueras de juego también de lo más ajustados.

Deco ha cargado contra el VAR, indicando que no es sólo por lo sucedido contra la Real Sociedad, quejándose de que «la tecnología no ha sido capaz de estar por delante de una decisión humana». Sin embargo, desde esta temporada, el VAR no tira las líneas de fuera de juego, puesto que de eso se encarga el SAOT –sistema de fuera de juego semiautomático–, tratándose de una decisión puramente tecnológica. La única función en esos casos del árbitro del VAR es trasladarle al de campo lo que dice el sistema: si es fuera de juego o no.

Eso ha sucedido este curso en más de 10 goles que le han marcado al Barcelona, en todas las competiciones. Desde la Champions, con goles anulados al Bayern de Múnich, a la Liga, donde al Espanyol le anularon dos tantos o a Mbappé dos, los culés se han visto favorecidos por la tecnología. A veces, por escasos milímetros, en los que se ha comprobado que, por poco, pero la jugada arrancaba en fuera de juego.

Nunca han puesto en cuestión los goles que les han anulado a sus rivales, hasta que el tanto de Lewandowski no subió al marcador y comenzaron las sospechas de conspiración en su contra. Deco no ha dudado en rajar contra el VAR por anular aquel gol, cuando los colegiados que están en la sala durante el partido no se encargan de tirar líneas, sino de comprobar si hay o no posición antirreglamentaria, en función de lo que dicta el SAOT.

El Barcelona, ahora contra el VAR

El director deportivo del Barcelona ha calificado a la decisión tomada en Anoeta como «controvertida» y ha afirmado que «seguramente no es la correcta». Además, ha señalado que desde el CTA deberían explicar lo sucedido, revelando que están «un poco perdidos» respecto a este nuevo sistema que se ha implantado en las competiciones españolas este curso.

«No lo decimos porque el Barça ha sido perjudicado, sino para mejorar», ha continuado diciendo el ex futbolista luso, ahora mano derecha de Laporta en la parcela deportiva. Deco ha pedido que les aclaren cómo funciona el SAOT y que si «no sirve para nada» hay que volver «al otro sistema». «La verdad es que es un gol que se anuló y que dicen de forma incorrecta», ha proseguido el portugués en unas declaraciones a Mundo Deportivo.

De esta manera, el Barcelona pone el grito en el cielo por lo que consideran un error arbitral. Algo que no hicieron cuando –a buen criterio– se anularon más de 10 goles de sus rivales, en ocasiones por fueras de juego igualmente ajustados. En esta ocasión, ante un fuera de juego milimétrico, pero que lo es, se quejan. Todo, después de haber tenido hasta 2018, durante casi dos décadas, al vicepresidente de los árbitros a sueldo, coincidiendo parte de ese tiempo con la época de Deco como futbolista culé.