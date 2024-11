El tapado de Laporta es Samu Omorodion

Joan Laporta y Deco trabajan en el fichaje de Samu Omorodion de cara al próximo verano para que sea competencia y relevo de Lewandowski, que cumplirá 37 años en agosto. El delantero, que acaba de ser llamado por Luis de la Fuente para la absoluta, pertenece al Oporto pero el Atlético recibirá el 50% del traspaso.

Así lo adelantó Eduardo Inda en su intervención semanal en El Chiringuito de Jugones: «El Barça tiene un nueve que es galáctico que es Lewandowski, pero va a cumplir 37 años y están mirando en el medio-largo plazo. Hay un jugador que le encanta que malvendió el Atlético y que alguien me tiene que explicar por qué lo hicieron así. Hablo de Samu Omorodion».

Samu Omorodion se ha convertido en uno de los delanteros de moda del fútbol europeo. A sus 20 años el flamante internacional absoluto español se ha echado a la espalda el peso goleador de un histórico como el Oporto y no le está pesando el reto. Al contrario. Ha explotado como un delantero incontenible capaz de correr, rematar, aguantar la pelota y fijar las defensas. Un delanterazo.

Pero la explosión de Samu Omorodion no ha pillado por sorpresa a aquellos clubes que le seguían de cerca desde hace tiempo. El Atlético fue el que estuvo más rápido y se lo llevó como una ganga pero este verano cuando el joven nueve se iba a incorporar a las órdenes de Simeone, las prioridades del club ya eran otras: Sorloth y Julián Álvarez.

La explosión de Samu Omorodion

El Atlético decidió hacer caja con Samu Omorodion y traspasarlo al Oporto por 15 millones. Mejor dicho, el club rojiblanco vendió el 50 % de los derechos del delantero al club portugués por 15 millones de euros. El club de Do Dragao se reservó dos opciones de compra: la primera a ejecutar en junio de 2025 que sería de cinco millones de euros por un 15 % más de los derechos sobre Samu, y un año más tarde de otro 15 % por otros cinco millones de euros. Por tanto, el Oporto podría ser el propietario de los derechos del 80 % del jugador por 25 millones de euros.

El Atlético no se reservó ninguna opción de compra pero sí la mitad de un posible traspaso, algo que podría hacer (y hará) el Oporto en cuanto tenga un buen comprador dispuesto a pagar el precio que vale Samu Omorodion, aún lejano a los 100 millones de euros que marcó el club luso como cláusula de salida.

En ese escenario es donde aparece el Barcelona con la figura clave de Deco, el director deportivo y mano derecha de Joan Laporta. Deco mantiene unas excelentes relaciones con los dirigentes del Oporto, el club en el que inició su carrera en la élite como futbolista. Además, la inyección económica del contrato con Nike y la conexión de Joan Laporta con Miguel Ángel Gil a través de Jorge Mendes son otras variables que podrían hacer viable la operación este verano.

El Barcelona sabe que debe buscar un competidor a Lewandowski a corto plazo, igual que un recambio a medio porque el delantero polaco cumplirá 37 años en agosto. Y es ahí donde encaja Samu Omorodion por su juventud y su tremendo potencial que está empezando a mostrar. Sus números en el Oporto baten récords: 12 goles en 12 partidos entre Liga de Portugal y Europa League, 8 en una competición y 4 en otra. Además, el internacional español ha anotado otros 4 goles en 4 partidos con la sub-21 de Santi Denia, de la que acaba de dar el salto a la absoluta.

A Simeone no le encajaba

Puede que Samu Omorodion no le encajara a Simeone, que prefirió apostar por la solvencia contrastada de un goleador como Sörloth y por un fichaje galáctico como el de su compatriota Julián Álvarez. Sin sitio en el Atlético, Samu aceptó el reto de irse del fútbol español rumbo al Oporto, un clásico del fútbol continental. Y puede que haya acertado y que su salida a Portugal le sirva para coger el impulso necesario para regresar a la Liga española.

Por delante que da toda una temporada para examinar a Samu Omorodion y ver si el ex delantero del Alavés mantiene este extraordinario nivel de rendimiento que ha apuntado hasta ahora. Será entonces cuando el Barça tome una decisión para saber si mueve ficha y presenta una oferta al Oporto, que no llegaría a las tres cifras de su cláusula de rescisión pero que deberá ser importante si quieren sacar de Do Dragao a su nuevo ídolo.