Hasta Iturralde aprueba el fuera de juego de Lewandowski: «La gente coge la imagen que le interesa…»

Hasta Eduardo Iturralde González, ex colegiado propenso a los intereses del Barcelona en sus análisis arbitrales, reconoció que el fuera de juego de Robert Lewandowski debió invalidar su gol en Anoeta como así sucedió. Fue la acción más polémica de la jornada 13 y quizá de lo que llevamos de Liga, pero esa bota del delantero polaco del Barça impidió a los culés adelantarse en un partido contra la Real Sociedad que luego acabarían perdiendo (1-0).

El antiguo árbitro de Primera División se mojó sobre esta polémica jugada, dando la razón a Cuadra Fernández y al VAR, que decidieron que Lewandowski, máximo goleador del campeonato, estaba en fuera de juego antes de ese tanto que no subió al marcador. Además, explicó que los que quieren hacer ver que el central donostiarra, Aguerd, validaba la posición del ‘9’ azulgrana, no son más que interesados en las redes sociales.

También defendió que es la máquina quien imparte justicia en lances de este tipo desde la implantación del sistema semiautomático que en buena medida ha cambiado el fútbol y el arbitraje en España. «La imagen la coge una máquina, no lo coge una persona. Esa máquina tiene 30 y pico cámaras del balón y de los jugadores y su posición. La imagen que hay que coger no es cuando sale el balón, sino el del primer contacto del pasador, es decir, todavía el balón tiene que estar en la bota. Cuando tiene el primer contacto ya no hay una persona, sino la máquina», comenzó aclarando.

«En el primer contacto del balón la bota de Lewandowski está por delante de la de la del jugador de la Real. Una décima de segundo más tarde, Aguerd, como viene en carrera, le pone la bota por delante y es cuando para la gente de las redes sociales te pone que la pierna de Aguerd está por delante, pero es una trampa que están haciendo», valoró el vasco en sus comentarios de Carrusel Deportivo de la Cadena Ser.

«Aquí el ensuciar, el embarrar nos va mucho en este país… Se embarra una decisión en la que no influye el humano. La máquina coge la imagen un poquito antes que las redes sociales. Quien diga que Aguerd ha puesto el pie por delante es porque le interesa», zanjó Iturralde acerca de esta acción polémica con Lewandowski como protagonista.