La inédita orden del Barcelona a los empleados de sus tiendas por el dorsal de Lamine Yamal

El dorsal de Lamine Yamal sigue siendo un misterio. El Barcelona todavía no ha desvelado si su estrella heredará el 10 que portó en su día Leo Messi y que hasta ahora portaba Ansu Fati. Aunque todavía no es oficial, todo apunta que el internacional español cambiará el 19 por el 10 y son muchos los que han comprado la camiseta con ese 10 a la espalda. Pero desde el club han impuesto una orden a los empleados de sus tiendas para que no haya malentendidos en caso de que no acierten con el dorsal que llevará Lamine la próxima temporada.

Después de que se supiera que Ansu Fati no continuaría en Can Barça y que, por tanto, el 10 quedaba libre, todas las miradas apuntaron a Lamine Yamal. El club catalán y el jugador empezaron a jugar al despiste con esto. Al extremo diestro del Barcelona le seduce la idea de heredar el número que han llevado grandes leyendas del club como Rivaldo, Riquelme o Leo Messi, entre otros. Es un número que pesa mucho en este equipo. Se le dio a Ansu en su día porque le consideraban el heredero del argentino, pero las lesiones no le han permitido rendir a su mejor nivel y se ha terminado estancando.

Ahora ha emergido una nueva estrella con fuerza procedente de La Masía, Lamine Yamal. El crack del Barça está siguiendo los pasos de Leo Messi en el club. Este año cogió cambió el 27 por el 19, el número que llevó el argentino en sus primeros años en el club y el que llevaba también con la selección española. Ahora el internacional español quiere dar otro paso más y entrar en el selecto club de los elegidos llevando el dorsal 10 a la espalda.

Pero desde el Barcelona siguen jugando al despiste con esto. Cuando alguien intenta comprar la camiseta de Lamine Yamal le aparece el dorsal «1?». De esta manera, con el 1 y el interrogante, dejan abierta las dos posibilidades, que lleve el 10 y el 19. Según cuenta el diario AS, en el Barcelona no quieren que lleguen quejas de sus aficionados si después no han acertado con el número. Por eso han dado la orden a los empleados de que avisen a todo aquel que compre la camiseta que no habrá devoluciones ni reclamaciones en caso de que no acierten con el dorsal.

El padre de Lamine Yamal confirma el dorsal

El que avisa no es traidor y el Barcelona pretende curarse en salud por si alguien se la compra con el número incorrecto. El anuncio oficial no tardará, pero de momento no se ha producido. Si que es cierto que el padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, fastidió la estrategia del club y desveló en redes sociales que su hijo lucirá el 10 la próxima temporada.

«Lamine, no solo te mereces el dorsal diez, te mereces muchas cosas más», dijo el cabeza de familia. Mientras tanto, su hijo jugaba al despiste con sus seguidores publicando historias con el número 19 y frases como «my number, my history (mi número, mi historia)». Lo que está claro es que todos los aficionados tienen ganas de saber qué número llevará su ídolo, y se espera que su camiseta sea la más vendida, aunque el récord de ventas todavía lo tiene Messi.