La inédita estrategia de Alonso que confirma la mejora de Aston Martin: «Vinimos a Imola con esa idea»

Imola irrumpió en el calendario como un juicio para Aston Martin. La escudería británica se sentaba en el banquillo en Emilia-Romaña para que sus mejoras fueran examinadas por un circuito de los de antes, en los que la mano del piloto da ese punto extra. Y cuando el reloj llegó a cero, el júbilo inundó el box de los de Woking. Alonso había marcado el quinto mejor tiempo y Stroll octavo. Aston Martin ha dado el paso.

El nuevo suelo funcionó, pero la pericia del piloto español fue lo que permitió que su AMR25 rindiera por encima de lo esperado. Alonso tuvo un déjà vu en Imola, porque su idea de este año es fruto de las conclusiones extraídas del pasado. El asturiano se dio cuenta de que el neumático medio tardaba algo más en calentar, pero su vida útil sí aguantaba toda la vuelta, al contrario que la goma blanda.

Y ahí que se lanzó el asturiano. Fue probando en la Q1 y Q2 haciendo el primer stint con los neumáticos más blandos y el segundo con los medios. Confirmó su teoría en la Q3, cuando optó por seguir su instinto y colocar el juego más duro de los dos mencionados, que tenía incluso alguna vuelta en su biografía, pero aún así le funcionó. Saldrá quinto, su mejor puesto de largo en lo que va de temporada.

«El año pasado también teníamos un compuesto más duro, C5-C4, pero el C4 no iba muy diferente al C5 el año pasado. El jueves dijimos ‘si el año pasado ya el duro no iba muy diferente al medio, el rojo de este año va a ser delicado’. Vinimos ya con esa idea y la ejecutamos Estoy contento y orgulloso por el equipo.Hemos buscado algo diferente a los demás. Eso quiere decir que todo el equipo está con la competitividad intacta pese a que los resultados no acompañaban», alabó el asturiano.

Alonso desveló cómo fue gestándose la estrategia. «Todavía no estaban claras las prestaciones esta mañana y hemos decidido hacer en la Q1 un rojo y medio, en la Q2 un rojo y medio y en la Q3 un rojo y medio. Así, poniendo los dos compuestos, te asegurabas de que en una de las dos vueltas ibas a tener los neumáticos más rápidos, y así ha sido. Los medios han ido un pelín mejor y nos ha ayudado a pasar a la Q3. En la Q3 los medios nos han ayudado a ganar una posición», continuó.

Alonso saldrá quinto, aunque es realista, sabe que el ritmo de carrera de Aston Martin no corresponde con la quinta plaza. «Una bonita sorpresa porque no imaginábamos estar tan arriba, Esta mañana hemos visto que el coche iba muy bien y creíamos que estaríamos en medio de la Q2, ahora estar quinto es mucho mejor de lo esperado. Mañana tenemos que estar listo para perder alguna posición, esperemos que no sean muchos».