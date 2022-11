Inda: «Simeone está dispuesto a irse si es un obstáculo»

Eduardo Inda no faltó a su visita semanal con El Chiringuito de Jugones, programa en el que tiene su habitual sección de exclusivas. El director de OKDIARIO, desde su sillón personalizado, desveló que el Cholo Simeone ya ha hablado con su entorno acerca de una posible marcha del Atlético de Madrid en el caso de que vea que en el club lleguen a pensar que es un obstáculo.

“A Simeone le queda hasta 2024 y es decente y honorable, se viste por los pies. Está dispuesto a que si no puede enderezar la nave a irse a final de temporada. La información que tengo es que no seguiría como entrenador del banquillo rojiblanco», desveló Eduardo Inda en el programa dirigido y presentado por Pedrerol.

«Simeone comenta a su entorno más íntimo que si es un obstáculo, se va. Creo que tiene la decencia moral de si ve que no puede con el equipo, que no puede estar jugando peor… Los fichajes no pueden hacerlos porque no hay dinero, están en una situación financiera muy delicada», añadió el director de OKDIARIO.

El futuro del Cholo Simeone continúa siendo incierto. El técnico argentino tiene contrato hasta 2024 con el Atlético de Madrid y los resultados no están siendo demasiado buenos. Al ya confirmado batacazo europeo se le une que no están metidos de lleno en la pelea con el Barça y Real Madrid por la Liga Santander, lo que significa que prácticamente tienen en juego la Copa del Rey.

A estos problemas deportivos se le unen los que existen en el vestuario. Parece que hay algunos futbolistas que ya no creen en la idea del Cholo y hay otros a disgusto como Joao Félix. Además, las críticas de ciertos aficionados han colocado a Simeone en una situación que nunca había vivido desde que llegó al Atlético de Madrid hace una década.

En la directiva del Atlético de Madrid ya han comenzado a imaginarse un futuro sin el Cholo Simeone y es por ello que ya han tenido algún contacto con Luis Enrique para saber si renovará con la selección española o se marchará. Pese a todo, parece que será el entrenador argentino el que decidirá su futuro, que tiene claro que si en algún momento cree que es un estorbo para el club se irá antes de que le cesen de su puesto.