El Atlético de Madrid ya trabaja en la próxima temporada, asumiendo que en ésta está todo perdido, y ya se han empezado a sentar las bases del nuevo proyecto, en el que el eje central lo constituirá el francés Griezmann, además del fichaje de un delantero centro top al que se destinarán todos los recursos económicos de los que disponga el club, que dependerán de la cantidad que se pueda obtener en traspasos, ya que tal y como anunció OKDIARIO los derechos de TV están pignorados para cubrir préstamos.

No hay ni un solo jugador de la plantilla actual que no sea transferible, incluido Oblak -cuya renovación, por cierto, sigue sin ser anunciada oficialmente-. Por supuesto todas las miradas están dirigidas al portugués Joao Félix, el único con un valor -teórico- por encima de los 100 millones de euros, pero los intermediarios que trabajan con el Atlético ya saben que la veda se ha abierto y que si llegan con buenas ofertas se llevarán al futbolista que quieran. De hecho la dirección deportiva anhela que Argentina lleve a cabo un buen Mundial porque por ahí hay tres posibles traspasos, Nahuel, Correa y De Paul, que es por quien más se puede sacar porque es un titular fijo para Scaloni.

El Atlético 23-24 será de un gasto mucho más contenido y para ello una de las maniobras que se utilizarán será el regreso de los jugadores que han estado cedidos esta temporada. El extremo Samuel Lino, el lateral Manu Sánchez, el media punta Rodrigo Riquelme e incluso puede que el delantero Sergio Camello tendrán dorsal en una plantilla de la que también formará parte Pablo Barrios, que debutó con el equipo esta temporada en Cádiz, y que está llamado a seguir los mismos pasos que Koke y Saúl.

Habrá novedades en todas las líneas, pero las más afectadas serán la defensa y la delantera. Llegarán por lo menos dos nuevos centrales, se intentará traspasar a Giménez y por supuesto no renovará el brasileño Felipe. Savic, con contrato en vigor, es el único que en principio tiene garantizada la continuidad y está por ver el futuro de Mario Hermoso, con el que no cuenta Simeone.

Con todo, la remodelación más profunda será la que sufra la delantera. El plan original es darle salida a Cunha, Correa, Morata y Joao y quedarse sólo con Griezmann, pero todos tienen contrato y si no se reciben ofertas se reproducirá el mismo problema que este pasado verano. Simeone, que tiene más que comprobado que la única forma de que el equipo pueda pelear con algo parte desde la premisa de contar con un gran goleador -Falcao, Diego Costa y Luis Suárez son los mejores ejemplos-, ha pedido un esfuerzo en este sentido, pero todo pasa por hacer caja primero, y no será sencillo.

Sólo acaban contrato Felipe, Reguilón y Witsel, lo que obligará a Berta a doblar sus jornadas de trabajo porque no será sencillo dar salida a todos los jugadores con los que no cuenta Simeone. Algunos casos, de hecho, serán tremendamente complicados, como el de Saúl Ñíguez, que tiene firmado hasta 2026 a razón de siete millones anuales libres de impuestos. Una losa que esta temporada ya ha condicionado el mercado de fichajes por su impacto en el límite salarial y que en el próximo curso ejercerá un efecto similar si no se le consigue encontrar acomodo en otro club.