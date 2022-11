«Tengo una gran relación con mi entrenador y voy a muerte con él». Marcos Llorente, que espera en las próximas horas ser confirmado por Luis Enrique como uno de los jugadores seleccionados para el próximo Mundial de Qatar, ha utilizado hoy las redes sociales para reforzar a Simeone y para desmentir que tenga problemas con él. «Jugamos ante miles de personas, con un ruido tremendo, y muchas veces no escuchamos las indicaciones de los entrenadores», agregó el madrileño, haciendo suyas las palabras de Koke, que anoche tras el partido dijo que «si no estuviéramos con Simeone no saldríamos ni a jugar».

«Estamos muy dolidos, pero muy unidos, y sólo así vamos a salir hacia adelante», agregó Llorente, que recordó que «como deportista profesional siempre he respetado y atendido las indicaciones de mi entrenador». La polémica surgió después de que las cámaras de Movistar captarán como Simeone, desesperado porque el internacional no le oía, echó mano de Koke, que en ese momento estaba en el banquillo, para que le transmitiera nuevas órdenes. «Ayer no oí nada hasta que mi compañero Koke me silbó», afirmó el jugador, protagonista de una de las transformaciones más radicales de la era del Cholo. Llegó como centrocampista recuperador, cuando Rodri fue traspasado al Manchester City, y se ha revelado como un futbolista importantísimo en labores ofensivas.

Mientras, el equipo está preparando ya su partido ante el Almazán, último oficial antes del parón mundialista, que se disputará este sábado a las diez de la noche. La plantilla entrenó por la tarde en el Cerro del Espino con la duda de Kondogbia, que ya no pudo jugar en Mallorca por molestias musculares, y de Lemar, que se quedó en el gimnasio tras haber recibido un golpe en el estadio de Son Moix. Dada la categoría del rival, un equipo de Regional Preferente que además no puede ni utilizar su terreno de juego, lo más probable es que el Cholo utilice a muchos jugadores del filial, además de a los menos habituales porque, por supuesto, este partido no lo van a jugar los mundialistas.

Eliminado de Europa y descartado de la lucha por la Liga, la Copa del Rey es el único título al que puede aspirar esta temporada el Atlético, pero sus últimas experiencias en la competición del KO han sido desalentadoras, con eliminaciones ante rivales de inferior categoría o quedándose sin opción ante enemigos de Primera como la Real Sociedad, que fue su verdugo en la última edición. El Atlético no gana la Copa desde 2013, cuando derrotó al Real Madrid en la final disputada en el Santiago Bernabéu.