Iñaki Peña fue, con diferencia, el hombre del partido en el Barça-Galatasaray. El primer envite de los octavos de final entre catalanes y turcos, de ida en el Camp Nou, se saldó finalmente con 0-0. Sin duda, gran parte de que el marcador acabara reflejando el mismo resultado que en el primer minuto fue del meta español cedido por los culés, que demostró en estos primeros 90 minutos de qué pasta está hecho y presentó sus credenciales para ganarse un sitio en la plantilla la temporada que viene. El Barça busca competencia para Ter Stegen y Xavi quedó impresionado por la actuación del canterano.

El alicantino venía de un inicio difícil con el Galatasaray en la Superlig. No pasa por buenos momentos el cuadro turco en la competición doméstica y los resultados no le están acompañando. Pese a ello, Peña cayó de pie de la mano del entrenador catalán Domenec Torrent, aunque en sus primeros cinco partidos bajo palos encajó ocho goles y fue incapaz de dejar el arco a cero en ninguno de ellos.

Pero ante el Barça, la motivación para el meta formado en La Masía fue total y lo demostró sobre el césped. Iñaki Peña sostuvo en todo momento al Galatasaray dentro de la eliminatoria, especialmente en un segundo tiempo donde los culés asediaron sin premio. La primera mitad fue igualada y el alicantino sólo tuvo que aparecer en un par de ocasiones ante las intentonas de Memphis Depay, ambas abortadas con éxito.

En la segunda mitad, con los cambios de Xavi Hernández, los culés se activaron y el peligro se multiplicó. Iñaki Peña tuvo que aparecer de nuevo con varias paradas de mérito y también con una clara presencia en cada centro que colgaron sus ex compañeros. El portero fue clave para preservar el 0-0 y llegar con todo por decidir a Estambul, donde la presión de la hinchada turca puede ser clave para definir la eliminatoria. El Barça dejó de ser tan favorito tras este partido y parte es mérito de Peña.

El Barça está buscando un portero para la próxima temporada que pueda hacerle la competencia a Ter Stegen. El alemán parece que no estar en entredicho pese a que su rendimiento esta temporada está repleto de dudas. Se confía en el alemán y su mejor versión, pero se considera que necesita una mayor competitividad de la que está ofreciendo en estos momentos el brasileño Neto, que lleva ya varios mercados intentando salir del club, aunque sin éxito.

Peña cumple varios requisitos que gustan en Can Barça. Llegaría gratis, puesto que está cedido, y su salario no es alto. Además, el hecho de estar formado en la La Masía es un plus para un club al que le gusta presumir de cantera.

Elogios de Xavi

«A todo el mundo le hace falta más competencia. Cuando tienes uno a tu lado que te aprieta, rindes mejor. Cuando ves que hay otro que lo está haciendo bien, te dices, ‘¿qué me falta para mejorar?’. Esto va de rendimiento, de estado de ánimo, físico… a todo el mundo le iría bien la competencia. Siempre es bienvenida», eran las declaraciones de Xavi antes del partido ante el Galatasaray, en relación a la necesidad de buscar una alternativa al alemán para que compita mejor.

De hecho, tras el partido y la gran actuación de Iñaki Peña, el egarense no dudó en calificar como «espectacular» el encuentro del portero cedido por el Barça, yendo más allá: «Puede ser la competencia de Ter Stegen la temporada que viene». Su actuación cambia el paradigma y deja claro que hay portero en La Masía y que, pese a que se quedó en blanco este curso con el primer equipo a la sombra del alemán y Neto, el curso que viene puede ser otra historia. Mateu Alemany, director de fútbol culé, decía algo similar: «Fue valiente al ir cedido, será una gran experiencia para él, pero es un activo del Barça».