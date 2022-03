A Xavi Hernández no le gustó nada la actitud de su equipo en el encuentro ante el Galatasaray. El Barça puso fin a su buena racha de cuatro victorias seguidas con un empate sin goles en el Camp Nou, ante el duodécimo de la liga turca. El equipo no estuvo bien, sobre todo en la primera parte, lo que habría motivado el enfado del técnico al descanso. En los vestuarios, Xavi habría reprendido a sus futbolistas, siendo tajante en su discurso: «El que no esté para jugar hoy, que lo diga ya».

Los primeros 45 minutos del conjunto culé no fueron nada buenos. El club azulgrana pecó de un exceso de confianza que, pese a la mejora de la segunda parte, les impidió llevarse la victoria en el partido de ida de los cuartos de la Europa League. Los barcelonistas no entraron bien en el partido, algo que no gustó nada al entrenador, que no dudó en reprender la actitud que tuvieron los titulares. De hecho, trató de revolucionar el partido en el arranque de la segunda parte, metiendo a Piqué, Busquets y Dembélé.

A pesar de que mejoraron en la segunda mitad, el partido no gustó nada al de Tarrasa, como indicó en rueda de prensa. Xavi, consciente de que perdieron una oportunidad para encarrilar la eliminatoria, fue claro al reconocer habían bajado la intensidad. «Me voy con mala sensación», señaló, añadiendo al final que «igual ha habido demasiada euforia, pero ahora no puede haber debacle.

Unas palabras que coinciden con el enfado que Xavi habría tenido tras el descanso. Según reveló El Chiringuito de Jugones, el técnico no se habría callado en los vestuarios y habría reprendido con dureza a sus jugadores al término de la primera mitad. No es para menos, puesto que la mala imagen dada en el Camp Nou les obliga a ir con todo a Estambul, a tres días de la disputa del Clásico contra el Real Madrid.