Tamara Gorro ha pasado por el quirófano. La influencer se ha sometido a una rinoplastia para sanar los problemas de salud que arrastraba desde hacía años y conseguir mejorar su respiración. La televisiva, siempre activa en las redes sociales, ha decidido compartir un vídeo mostrando cómo se encuentra su rostro poco después de la intervención quirúrgica. «Quería haceros un vídeo para que veáis la realidad. No sé si normalmente se suelen enseñar así las caras, pero quería hacerlo porque las fotos se pueden editar».

Tamara Gorro ha querido detallar estado actual para evitar que cualquier rumor o especulación sobre su estado de salud, que es bueno. Todo ha salido bien y por eso ha querido tranquilizar a sus miles de seguidores: «Ahora se está poniendo amarillo», dice sobre su cara, a lo que añadió que tiene «un sombreado, un make up maravilloso y permanente y ya se está yendo», pero que, señalando la zona de las cejas, «tenía todo esto hinchado».

#NOTICIA Después de su operación de nariz, @Tamara_Gorro enseña su rostro. La influencer ha pasado por el quirófano esta semana para corregir un problema de desviación de tabique y así la vemos a día de hoy, con vendas y los ojos morados pero sin perder su sentido del humor… pic.twitter.com/pJ5vmMWaD8 — Sevilla Magazine (@SevillaMagz) November 12, 2023



Su aspecto sorprende porque tiene el rostro hinchado: «No deja de ser algo normal, no me duele absolutamente nada. Lo único que, ya veis, no puedo respirar y tengo la boca super cortada», ha explicado, haciendo hincapié en que eso que estaba mostrando «es el rostro natural de un proceso de operación». Una Tamara Gorro que se lo toma con humor y optimismo: «Y nada, que estoy preciosa, no hay nada más que verme», ha finalizado su autodiagnóstico, con unas palabras que se deslizan entre la ironía y el amor propio.

Durante las últimas horas han sido muchas las personas que han querido mostrar su apoyo a la colaboradora de Y ahora Sonsoles, muchos preocupados por su estado de salud tras la intervención, que no ha sido por cuestiones estéticas sino por mejorar su respiración y sanar un problema que arrastraba desde hace tiempo: «Gracias a todo el mundo, millones y millones de mensajes. A mis compañeros de tele, a mis amigos… pero creo que aquí me quedan todavía unos días. Os amo».

Y es que, un día atrás, la televisiva dejó algunos detalles que habían inquietado a su comunidad. Entre ellos, la complicación que supuso la falta de un cartílago durante la operación. «Tuvieron que ponerme cinco injertos y a la vez reconstruir. Tuve una hemorragia. Fueron más horas de cirugía y tragué más sangre de lo normal, eso provoca muchas náuseas. En mi caso estoy vomitando sangre», expuso tras la intervención quirúrgica Tamara Gorro, cuya posible reconciliación con Ezequiel Garay sigue dando mucho que hablar en redes y medios.