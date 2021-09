Aleksander Ceferin no quiere reconocer que la UEFA está en crisis, pero no para de dar palos de ciego buscando innovar la Champions League. Después de presentar un nuevo formato para 2024 con 36 equipos, el dirigente ha abierto la posibilidad de que el título se decida en una Final Four –al estilo del que se juega en la Euroliga de baloncesto– intentando así reducir el calendario y ganar más dinero.

«Una Final Four con al menos 100.000 aficionados viniendo a una ciudad del extranjero sólo se puede jugar en las capitales más grandes con la mejor infraestructura, estadios, hoteles y aeropuertos. Sólo podríamos jugar en un puñado de ciudades de Europa, por lo que tendríamos que rotar entre ellas», aseguró Ceferin sobre un proyecto en el que quiere sacar un canon a ciudades como Londres, París, Madrid, Berlín, Moscú, Estambul o Roma.

En lugar de hablar de que le ha copiado la idea a la Euroliga, Ceferin apunta que se ha inspirado en la Superbowl –donde sólo juegan dos equipos– para orquestar que haya un gran evento del fútbol. «Mi idea es crear una semana del fútbol global es una ciudad. Incluso perdiendo esos dos partidos, obtendremos más ingresos que lo compensen. En esos siete días también se podría jugar la final de la Champions League femenina o competiciones juveniles», indicó el dirigente esloveno, quien busca una manera de aumentar los ingresos.

Ceferin, quien sostiene que quiere hacer este plan y sin contar con clubes con aficiones multitudinarias como Real Madrid, Barcelona o Juventus, asegura que conseguirá reducir el calendario en una semana y que ahora otros deberán seguir el ejemplo reduciendo partidos intrascendentes. Olvida el presidente de la Champions que el atractivo de su competición son las eliminatorias y no una fase de grupos que todavía perderá más interés en 2024 introduciendo a más equipos de poco nivel.

Que nadie se olvide de que el dirigente esloveno –que se sostiene gracias a los votos de las federaciones pequeñas europeas– ha habilitado esas cuatro plazas para dar plazas a equipos de países más pequeños. El Real Madrid, sin ir más lejos, tendrá que jugar en esta Champions contra el Sheriff de Tiraspol.