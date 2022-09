Iago Aspas: «Me duele que no me llame pero nunca he tenido ningún problema con Luis Enrique»

Iago Aspas es una de las grandes ausencias en la convocatoria de la selección española para los dos próximos partidos de la Liga de Naciones ante Suiza y Portugal. El delantero del Celta reconoce que le «duele» no haber ido con el combinado nacional, pero a su vez asegura que no tienen ningún problema con Luis Enrique y que el hecho de que no haya ido se debe a cuestiones meramente deportivas.

No obstante, el futbolista dice que no renuncia al Mundial de Qatar y va a seguir trabajando para intentar estar en la convocatoria definitiva. «La esperanza es lo último que se pierde», comentó. «Me duele no ir a la selección, pero soy cabezón y no voy a bajar los brazos hasta el final. Si no hubiese posibilidades de ir a Qatar, no trataría de luchar con mi equipo todas las semanas, tengo ese premio a la vuelta de la esquina y voy a tratar de hacer todo lo posible».

«Acabé la temporada pasada bien. Me duele que no me llame», explicó Aspas antes de asegurar que si entra en la convocatoria para el Mundial. «Si me mete en la última lista, mejor que mejor, pero a mí me pagan por jugar en el Celta pero tengo ese premio a la vuelta de la esquina y haré todo lo posible».

Además, está convencido de que el hecho de que Luis Enrique no le convoque responde solo a razones futbolísticas. «Quiero creer que sí. Nunca he tenido ningún problema con el míster, me ha llevado a convocatorias y en la última, él no estaba y fui con Robert Moreno», explicó. «Si hubiese habido problema, me lo habría dicho», añadió en una entrevista concedida a El Larguero de la Cadena SER.

En otro orden de cosas, valoró la situación de la Liga Santander, que considera que «está configurada para los nueve que están arriba, cambiando el Sevilla por el Osasuna». «Son los que más presupuesto tienen y los que más opciones de quedar arriba», indicó, recalcando que económicamente «se debería intentar equiparar un poco más, como en la Premier League».