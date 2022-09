Luis Enrique: «¿Meritocracia? Llamo a los que considero mejores»

Luis Enrique atendió a los medios de comunicación tras dar a conocer la lista de convocados para los encuentros que tendrá que disputar la selección española contra Suiza y Portugal. Las principales novedades de son la presencia de Nico Williams y Borja Iglesias. Además, destaca que repite Marco Asensio, mientras que se han quedado fuera Ansu Fati y Sergio Ramos. El combinado nacional busca la clasificación para la fase final de la Liga de Naciones.

Sergio Ramos e Iago Aspas

“Cada vez que hay una lista es evidente que no entran todos los jugadores. A mí me gustaría hablar de los que están. Llevo a los 25 jugadores que considero mejor para esta convocatoria y como siempre estoy abierto a escuchar y ver. Estos dos jugadores ya han estado en la Selección, me conocen, los conozco y pueden volver”.

Borja Iglesias y Williams

“Son dos jugadores nuevos. Nico es un futbolista de banda. Tiene que hacer el mismo rol, son muy interesantes y lo están haciendo muy bien. Hemos aprovechado para verlos en persona. A Borja le conozco de cuando estaba en el Celta, que estaba en el filial. Está capacitado para jugar de ‘9’. Me gusta hasta su estilo, siempre sonriendo”.

Lista de 25

“Llevamos 24 a la Eurocopa. En la última reunión que tuvimos en el sorteo del Mundial y todos los seleccionadores aseguraron que el mal ambiente que generaba dejar fuera de la convocatoria generaba mal ambiente. Ahora he traído 25 jugadores, pero puede cambiar. No hagáis una fórmula matemática para decir quién viene o no. La ventaja que tiene verlos en persona en una convocatoria tan importante es bueno”.

Falta de minutos

“Asensio hizo un mes de junio excepcional. Está en una situación personal diferente por su situación de contrato, pero le veo con la misma ilusión y creo que nos tiene que aportar muchas cosas. Alba y Ferran van participando más. Me fio mucho de mi intuición”.

Meritocracia

“Cada caso lo voy a analizar individualmente. Si hay alguno que no juega hasta el final lo miraré. Si me tengo que quedar entre lo que hacen con sus clubes y conmigo y si tengo que escoger me quedo con lo que hacen los míos. Yo veo las ruedas de prensa de los otros seleccionadores y me pasa como a mí”.

Lateral izquierdo

“La lógica en el fútbol y en las listas de Luis Enrique va a ser difícil. Es difícil que llevemos tres laterales porque queremos atacar. Es más fácil que venga un delantero, pero podría pasar”.

Ansu Fati

“Vino en junio para que se metiese en dinámica de grupo y para ver cómo estaba. Ahora, sólo ha jugado un partido de titular en el Barcelona y eso a mí me dice algo. A día de hoy no lo veo para la lista, pero ojalá se recupere y vuelva a su nivel. Está en el proceso de seguir cogiendo confianza”.

La puerta de Ramos

“No está cerrada la puerta para ningún jugador español y que está en activo. El 80% de la lista se podría repetir”.

Mensaje a lesionados

“No he hablado con ninguno. Estoy abierto para que me llamen. Lo mejor que se puede hacer son menos palabras y más acciones. Volverá cuando vuele”.

RDT

“Vino en las últimas convocatorias. Lo hemos valorado, es difícil, pero no puedo decir una cosa ni la otra”.

¿Qué le pide a Ramos?

«Es una gran noticia ver a Sergio Ramos después de año y poco. Ahora compite y lo hace de manera seguida y a partir de ahí te puedo contar lo que quieras, pero considero que los mejor para jugar de central son los centrales y el resto, fumata blanca».

Gavi

“Lo veo muy bien. Ver jugar a un chico con 18 años recién cumplidos así es una maravilla. Que los disfruten los culés y lo vamos a disfrutar en la Selección”.

Oyarzabal

“Con Mikel sólo hay que esperar que pase el tiempo y vaya recuperando sensaciones. Tiene que volver a sentir lo que tiene que sentir un jugador de su nivel”.

Borja Iglesias

“No hay ningún jugador cuyas opciones pasen porque se lesionen los compañeros, es al revés. Si estás en la última lista puedes estar en el Mundial”.

El calendario

“Miedo no tengo. Me fastidia mucho que un jugador se pueda perder un Mundial. Si hay bajas estamos preparados, pero ojalá no haya. Ojalá no haya y tenga que hacer descartes que serán dolorosos”.

Olmo y Oyarzabal

“Igual veo un partido y me vale. Con Oyarzabal he hablado tres o cuatro veces. Con Dani no, pero es una lesión menor. Nada preocupante y pronto jugará. Será un poco lo que sintamos”.

Suiza

“La conocemos muy bien porque hemos jugado muchas veces. Se atreverá a presionar y con capacidad para hacer el repliegue. Nos va a exigir. Será un rival complicado. Todo pasa por ganar un partido en Zaragoza”.

Cualidades

“Si mañana fuera el Mundial esta sería la lista. Llevo a los que considero mejores. Ya soy un seleccionador con experiencia para saber que cosas tenemos que buscar para mantener nuestra idea. Nuestro objetivo es buscar jugadores que hagan un equipo. El contexto de la Selección es muy diferente porque jugamos todos en equipo. Un conjunto no se forma con los mejores 11 jugadores de la Liga. Lo que estoy encantado es que la Selección hace lo que le pido”.