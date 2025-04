Las horas más oscuras de Antoine Griezmann

Antoine Griezmann está ante sus horas más oscuras. De las peores que ha vivido en el Atlético de Madrid, club en el que puede ser considerado con todo el derecho del mundo como una leyenda vida. El francés lleva un gol y una asistencia en los 12 últimos partidos. Ha desaparecido en los momentos claves de la temporada, cuando era más necesario, y a día de hoy Simeone está siendo muy criticado por su empecinamiento en mantenerlo en el once titular a pesar de su evidente baja forma, puesta de manifiesto en la Champions ante el Real Madrid y en la Copa ante el Barcelona. Precisamente cuando más se le esperaba.

El principito escuchó silbidos ante el Barcelona en la Copa del Rey, un escenario que no se repetía desde su vuelta al equipo en el verano de 2021. Es la consecuencia de una caída en picado que nadie podía prever cuando el equipo se fue de vacaciones de Navidad y Antoine estaba en su prime. De hecho, sus números globales siguen siendo muy buenos: 16 goles y ocho asistencias, unos datos que sólo mejora Julián. El problema es el agujero negro en el que lleva meses metido y, lo que es peor, en el momento clave de la temporada.

¿Qué la pasa a Griezmann? Nada ha trascendido públicamente, pero el bajón es evidente y ni siquiera la defensa a ultranza de Simeone puede maquillar la realidad. En lo que llevamos de 2025 el francés lleva cuatro goles, uno solo en Liga, al Mallorca. También le marcó al Salzburgo en Champions y al Marbella y al Barcelona en Copa. Un saldo paupérrimo comparado con la primera parte de la temporada, de agosto a diciembre, que cerró con una docena de tantos. Desde el 25 de febrero no marca y se ha quedado estancado en su carrera por convertirse en el primer futbolista en la historia del Atlético en llegar a 200 goles. Le falltan tres, y ahí sigue desde hace un mes y medio.

El Cholo ha frenado en seco todos los debates abiertos sobre Antoine, en el que cree a pies juntillas y se lo demuestra con las alineaciones. Sin embargo no encuentra respuesta en el jugador, que está metido en un bucle: en el primer tiempo ante el Sevilla perdió 11 balones y sólo dio dos toques en el área rival. En el pasado ha habido épocas de laguna del francés, pero no tan prolongadas. ¿Estamos ante el final de la era Griezmann? Todo hace indicar que sí, pero pase lo que pase está claro que su epitafio no se habrá correspondiente con una trayectoria brillante que nadie puede negar, y que le consolida como uno de los tres mejores jugadores de la historia del Atlético…pase lo que pase.