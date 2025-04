Pablo Barrios devuelve la ilusión al Atlético con un gol que le da la victoria en Sevilla en el descuento y que le sirve para mantener viva una pequeña llama de esperanza en la pelea por la Liga, aunque sigue estando prácticamente imposible. Le separan tres puntos con respecto al Real Madrid y siete sobre el Barcelona con apenas ocho jornadas por delante. Si hoy no hubiera sumado de a tres no habrían valido ni siquiera las cuentas de la lechera. Ahora tampoco es que tengan demasiado fundamento -al menos de momento-, pero por lo menos mantienen vivos a los jugadores, que no es poca cosa.

El equipo tardó apenas siete minutos en sufrir una insolación en la calurosa tarde sevillana. Griezmann cometió un grave error en la circulación de balón y la jugada acabó en la banda izquierda, donde Rubén Vargas atrajo a Nahuel hacia su órbita provocando que dejara un espacio por el que se coló Pedrosa, cuyo centro despejó Lenglet para que Agoumé, en el rechace, soltara un latigazo desde fuera del área que siguió con la mirada Oblak hasta que se alojó en el fondo de la red.

El 1-0 tranquilizó al Sevilla y desconcertó aún más al Atlético, que durante muchos minutos deambuló por el césped del Pizjuán como alma en pena, sin ningún argumento sólido con el que inquitar a Nyland. Todo un tratado de esterilidad del que le sacó Badé a los 25 minutos cometiendo la torpeza de derribar a Gallagher en el área en una jugada sin aparente peligro. Julián transformó el penalti con exactamente la misma mecánica de lanzamiento que ante el Real Madrid, pero esta vez nadie abrió la boca.

De ahí al final del primer acto las fuerzas se equilibraron. El Sevilla amenazó en una caída de Akor Adams ante Oblak en el área que bajo ningún concepto se puede interpretar como penalti y Gallagher le ofreció a Badé la oportunidad de redimirse de su error anterior con un despeje providencial en una acción en la que Julián se desesperó pidiendo el balón. Empate en el descanso y todas las espadas en alto ante la segunda parte porque estaba claro que el resultado no servía ni a unos ni a otros.

Simeone dejó a Nahuel Molina en el vestuario, muy señalado un partido más, y trasladó a Azpilicueta a la banda derecha para ubicar en la izquierda a Galán, pero de inicio la modificación no significó ningún avance porque fue el Sevilla el que entró mejor en la segunda parte, con una ocasión de Kike Salas que sacó Oblak. Respondió Giuliano con un disparo que obligó a intervenir a Nyland en su primera parada de la tarde.

Cansado de esperar una demostración de calidad que nunca llega, el Cholo retiró a los 55 minutos a Griezmann y le reemplazó por Sorloth. De paso también se fue Azplicueta para que Koke volviera a sentirse futbolista dos meses después. Llorente pasó a la banda, Julián se junto arriba con el noruego y el Atlético recibió órdenes desde el banquillo de ir a por el partido. Con más de media hora por delante había tiempo suficiente.

Simeone exprimió el banquillo con Riquelme y Lemar sin que diera resultado. El partido pareció abocado al empate, pero al paso por el minuto 93 Pablo Barrios tomó un balón, avanzó varios pasos y cuando llegó al borde del área soltó un zurdazo al que no llegó Nyland. Es el primer gol en Primera División del internacional rojiblanco. Un gol que de momento sirve de poco, pero que quizás a finales de mayo haya que valorar mucho más.