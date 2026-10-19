Horario del Liverpool – Villarreal: cuándo es y canal de televisión para ver en directo por TV y en vivo online gratis el partido de la Champions League

El Villarreal tiene por delante un partido complicado, ya que tendrá que medirse al Liverpool en Anfield en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League. Sin duda, es uno de los choques más llamativos de esta fecha, ya que habrá duelo español en los banquillos con dos jóvenes perlas de nuestro país como son Íñigo Pérez y Andoni Iraola. A continuación te detallamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo todo lo que ocurra en este partidazo.

Liverpool – Villarreal de la Champions League: a qué hora empieza el partido

El Villarreal visita un campo mítico como es Anfield para enfrentarse al Liverpool en el partido que corresponde a la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League. El Submarino Amarillo perdió en su primer choque ante el Borussia Dortmund, pero la semana pasada se impuso al Nápoles. Por su parte, los británicos llevan pleno de victorias y están arriba en la clasificación. La UEFA programó este vibrante choque que se jugará en Inglaterra para este martes 20 de octubre, habiendo escogido el horario habitual de la máxima competición continental, que es el de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Liverpool – Villarreal de la Champions League: canal de TV y cómo ver online

El operador que se hizo con los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos que se jueguen en este torneo y también en la Europa y Conference League fue Movistar+. El Liverpool – Villarreal correspondiente a la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League será retransmitido por televisión en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones 3. Este canal es de pago y así no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV. Todos los clientes de este medio de comunicación podrán ver en streaming y en vivo online por su aplicación en un teléfono móvil, una tablet o una smart TV todo lo que suceda en Anfield.

Además, en la web de OKDIARIO publicaremos la mejor información sobre todo lo que rodee a la previa de este partidazo de la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League, pero también de los otros choques en los que estén implicados los equipos españoles. Cuando termine el encuentro en Anfield publicaremos la crónica del Liverpool – Villarreal y compartiremos con todos nuestros lectores las declaraciones de los protagonistas.

Dónde escuchar por radio en directo el Liverpool – Villarreal

También hay que tener en cuenta que todo aquel hincha del Submarino Amarillo y amante del fútbol europeo en general que no vaya a poder ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este Liverpool – Villarreal va a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE conectarán con Anfield para narrar el minuto a minuto de lo que ocurra en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Liverpool – Villarreal?

El estadio de Anfield, situado en Inglaterra, es el escenario donde se jugará este Liverpool – Villarreal de la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League. Sin duda, es uno de los campos con más historia del viejo continente y uno de los más mágicos en cuanto a la afición con ese You’ll never walk alone. Inaugurado en 1884 y con aforo para más de 61.000 espectadores se espera un ambiente increíble este martes.

La UEFA ha optado por darle este partido al árbitro polaco Szymon Marciniak, por lo que será el responsable del Liverpool – Villarreal de la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League. Su compatriota Piotr Lasyk estará en el VAR analizando todas las jugadas dudosas para, si es necesario, avisar a su compañero y recomendarle a su compañero que revise la acción polémica en el monitor que estará en la banda de Anfield y que así pueda tomar una mejor decisión.