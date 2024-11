Horario Carlos Alcaraz – Ruud: dónde ver por TV el partido de las ATP Finals 2024

Los mejores tenistas del mundo se reúnen en Turín para disputar las ATP Finals 2024 en el Inalpi Arena con la ausencia del vigente campeón, ya que Novak Djokovic no podrá estar presente por culpa de una lesión. El serbio no podrá defender un título que espera poder llevarse Carlos Alcaraz. El murciano debutará frente a Casper Ruud, pero si quiere clasificarse para las semifinales también tendrá que cargarse a los otros rivales que cayeron en su cuadro, que son Andrei Rublev y Alexander Zverev, que irán con todo y no le regalarán nada al de El Palmar.

A qué hora es el partido de Carlos Alcaraz contra Casper Ruud en las ATP Finals 2024

Carlos Alcaraz arranca su participación en las ATP Finals 2024 y espera poder debutar con victoria. El tenista murciano se enfrentará en el primer choque a Casper Ruud, mientras que en la segunda fecha de su cuadro se tendrá que ver las caras contra Andrei Rublev, mientras que Alexander Zverev será su último rival en esta primera fase. En el caso de avanzar de ronda le tocará jugar las semifinales el próximo 16 de noviembre, mientras que la organización ha fijado la gran final para el domingo 17. Hay que recordar que en el otro grupo cayeron Daniil Medvedev, Taylor Fritz, Jannik Sinner y Álex de Miñaur. La gran ausencia es la del vigente campeón, Novak Djokovic, que anunció públicamente que debido a su lesión no podrá defender el trono en el Inalpi Arena, que será el escenario por tercera vez consecutiva de esta vibrante Copa de Maestros.

La ATP ha programado este partidazo de la primera jornada de la fase de grupos de las ATP Finals 2024 entre Carlos Alcaraz y Casper Ruud para este lunes 11 de noviembre. El encuentro deberá empezar no antes de las 14:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y tendría que ser puntual, ya que es el primer encuentro de la jornada en la pista central del Inalpi Arena de Turín.

Cuándo juega Carlos Alcaraz vs Casper Ruud en la fase de grupos de las ATP Finals 2024

El circuito de la ATP se acerca a su final, aunque para los aficionados españoles y amantes de este deporte queda la despedida de Rafa Nadal en la Copa Davis, esta es una gran oportunidad para ver a Carlos Alcaraz coronándose entre los mejores del mundo en un 2024 en el que ha conseguido llevarse Roland Garros por primera vez y ser capaz de revalidar Wimbledon. El año lo cerrará quedándosele esa espinita clavada de la plata de los Juegos Olímpicos de París, pero ahora se le presenta la ocasión para arrebatarle el trono de la Copa de los Maestros a Novak Djokovic.

A lo largo de estos años Carlos Alcaraz y Casper Ruud se han visto en cuatro ocasiones en el circuito de la ATP y en todas ellas ha sido capaz de ganar el joven tenista de El Palmar. La primera de ellas fue en Marbella en 2021, mientras que en 2022 el murciano le ganó dos veces, una en la final del Masters 1.000 de Miami y otra en la final del US Open. La última fue en Pekín en 2023.

Dónde ver y dónde televisan el partido de Carlos Alcaraz en las ATP Finals 2024

Movistar+ fue el medio de comunicación que adquirió los derechos para retransmitir en nuestro país todo lo que suceda en estas apasionantes ATP Finals 2024. Esto significa que el choque que Carlos Alcaraz disputará frente a Casper Ruud se podrá ver en directo por televisión a través de los canales de Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes, estando los dos primeros de ellos en el paquete básico y el tercero bajo suscripción.

Además, todos aquellos amantes de este deporte y seguidores que siguen incondicionalmente a Carlos Alcaraz allá donde juegue, también podrán disfrutar del partido de la primera jornada de la fase de grupos de las ATP Finals 2024 contra Casper Ruud en directo en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+. Esta app puede ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets o smarts TVs, así como acceder por la web mediante un ordenador. Habría que añadir que Tennis TV, que es de pago, también ofrecerá todos los encuentros de la Copa de Maestros, ya que tiene los derechos de todos los torneos de la ATP, salvo los Grand Slam.

Por otro lado, como es habitual, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que suceda en las ATP Finals 2024, ya sea en la fase de grupos como en las rondas finales donde se decidirá al campeón. Obviamente, prestaremos especial atención a lo que haga Carlos Alcaraz y publicaremos, una vez acabe su primer encuentro, la crónica del choque ante Casper Ruud y las reacciones relevantes que lleguen desde el Inalpi Arena de Turín.